Rosalinda Cannavò e la lotto contro l’anoressia: “Mi dissero che per la tv dovevo dimagrire, pesavo 32kg”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo – su Canale 5 – e che andrà in onda sabato 24 settembre, Rosalinda Cannavò ha parlato a cuore aperto.

L’attrice – dapprima nota come Adua Del Vesco – ha raccontato del drammatico periodo in cui ha lottato contro l’anoressia. Quello di Rosalinda Cannavò è un percorso lungo e tortuoso, iniziato nella casa del GF Vip. Ma oggi, l’attrice – impegnata con Andrea Zenga – è felice ed ha trovato la sua serenità.

Il drammatico racconto di Rosalinda Cannavò

Sabato 24 settembre, Rosalinda Cannavò, ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo, parlerà del suo libro, dal titolo Il rifletto di me. L’attrice, nel libro, ha raccontato uno dei periodi bui della sua vita, quando ha lottato contro l’anoressia. Cannavò ha raccontato di essere arrivata ad un peso di 32kg: dipendente dai medicinali, ha pensato in quel periodo spesso al suicidio.

Ha raccontato: “Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell’anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Oltre al cambio nome sono cambiata interiormente: ho iniziato a comportarmi diversamente da come ero io, questo mi logorava dentro”.

La rinascita dell’attrice

Siamo dunque negli anni degli inizia della carriera – quando il suo nome d’arte era Adua Del Vesco – un periodo nel quale Rosalinda Cannavò ha frequentato lo sceneggiatore Teodosio Losito, scomparso quattro anni fa. Ha continuato: “È stato un evento molto duro che mi ha svegliato da un incubo. Ho capito che dovevo allontanarmi da quel mondo che mi stava distruggendo come ha fatto con lui. Dopo la sua morte ho fatto un viaggio a Lourdes per ritrovare la fede che avevo perso nel corso degli anni. Oggi sento Teodosio molto vicino. Ovunque sia, lo penso ogni giorno spero che la giustizia faccia il suo corso”.

Ed ha concluso: “Adua non esiste più, è solo un ricordo. Finalmente è finto quest’incubo. Oggi non permetto più a nessuno di approfittarsi di me”. La grande rinascita è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip: qui ha raccontato di quando – dopo il successo iniziale – è stata allontanata dal piccolo schermo; le relazioni costruite con Massimiliano Morra e Gabriel Garko e tanto altro.