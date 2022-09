Wanda Nara, spacco inguinale e scollatura da brividi | Così l’argentina fa impazzire il pubblico

Con l’arrivo dell’autunno Wanda Nara non accenna minimamente a tirarsi indietro e continua a fare impazzire il web con i suoi look estremi. L’ultimo outfit indossato era veramente esagerato. Si è presentata così in studio.

E’ iniziata la sua stagione lavorativa piena di impegni per lei e la sua famiglia. Dopo l’improvviso trasferimento in Turchia, dove il marito Mauro Icardi ha trovato l’ingaggio presso la squadra del Galatasaray, Wanda ha dovuto riorganizzare tutto l’assetto familiare. L’argentina, infatti, aveva da poco accettato una irrinunciabile proposta presso la TV del suo paese d’origine.

Wanda Nara, i suoi mille impegni tra calcio, Tv e imprenditoria

Wanda Nara, da quest’anno, è uno dei giudici del format equivalente al nostro Cantante Mascherato. Siede alla scrivania dove giudica le esibizioni dei talenti in gara ed è in gioco per indovinare chi si nasconde dietro la maschera che canta.

L’impegno, però, è proprio in Argentina e per questo la splendida Wanda deve fare avanti e indietro tra la Turchia e il suo paese. Non certo un viaggio da poco, ma lei stessa si è dichiarata risoluta e convinta nell’affrontare questo periodo sicuramente impegnativo, ma altrettanto pieno di soddisfazioni.

Il successo di Wanda, infatti, non accenna a calare, anzi. Il suo nome risuona in molti paesi del mondo ed ormai è diventata uno dei volti più celebri dello spettacolo internazionale. La showgirl e procuratrice di suo marito Icardi, non si tira indietro a nulla e nell’ultimo periodo sembra volersi impegnare su tantissimi fronti. Dopo essersi dedicata alla famiglia durante tutta l’estate, ora sembra volersi impegnare con determinazione e tenacia per il prossimo anno lavorativo.

Accanto all’impegno televisivo e quello sportivo, ha affiancato anche quello imprenditoriale. E’ da poco stata lanciata, infatti, la sua linea di cosmetici Wanda Nara Cosmetic e, per l’occasione, sono stati aperti i primi Store proprio in Argentina. Un successo su più fronti, quindi, e la bella Wanda sembra non accusare assolutamente il colpo.

Wanda Nara, il suo look per la prima serata strega tutti

Nell’ultima registrazione del Cantante Mascherato, infatti è apparsa più bella e in forma che mai. Indossa un abito nero sensualissimo. La scollatura è profondissima e lo spacco inguinale mette in risalto il suo corpo statuario.

A completare l’immagine super sexy un’acconciatura e un trucco spettacolari adatti a una prima serata in TV. Che dire, ancora una volta la stessa Wanda ha dimostrato di essere all’altezza del nome che si è creata nell’ultimo periodo e ora è pronta a spiccare decisamente il volo.