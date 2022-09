Aida Yespica: l’abito super sexy che esalta il decolétté | Impossibile toglierle gli occhi di dosso

Quello spacco del vestito è da urlo. In tanti stanno commentando la foto di Aida Yespica, è di una bellezza disarmante.

Fra le tantissime donne dello spettacolo che riescono ad attirare su di sé l’attenzione della moltitudine di fan c’è anche spazio per lei. La sua bellezza è di quelle disarmanti e il suo sorriso è difficile da battere. Inoltre, a contornare il tutto, c’è un fisico mozzafiato, che riesce ad essere messo in evidenza dagli eleganti vestiti che è solita indossare.

Si tratta dell’ex modella sudamericana Aida Yespica. Ne ha fatta di strada da quando è nel nostro paese ed è riuscita sempre a scrollarsi di dosso la concorrenza nel settore in cui agisce. Anche questa volta è stata acclamata e richiesta in maniera decisa e lei ha ricambiato con tanto di quel fascino che ha imbarazzato chiunque le stesse intorno.

L’occasione per mostrare al pubblico Aida Yespica

Ci troviamo in Calabria dove, di recente, è andato in scena un evento riconosciuto a livello internazionale. Si chiama i-Fest ed era dedicato al mondo del cinema. Fra i tanti partecipanti, vi è stato anche un talentuoso emblema del mondo dello spettacolo nostrano, l’attore Giancarlo Giannini, che è stato premiato proprio dalla Yespica.

In quell’occasione la ragazza si è presentata nelle vesti della co-conduttrice e, come sempre, con il suo sorriso ha allietato le serate delle città calabresi che hanno ospitato il tutto. Una nota di conforto, poi, vederla indossare un vestito che lasciava notare ogni singola mossa del suo corpo, per quanto era attillato. Per la gioia negli occhi di molti.

Lo spacco sull’abito di Aida Yespica

Ridurre le immagini al solo outfit è riduttivo, data la bravura della ragazza sul palco. Ma una nota di merito va data al modo in cui riesce a mettersi in mostra di fronte al pubblico. Non donerebbe proprio a chiunque un abito del genere e il portamento che possiede nell’indossarlo mostra come abbia coscienza di quanto il suo fisico le permetta.

Un’immagine condivisa sul suo profilo di Instagram la mostra nel migliore dei modi. Sono stati in tanti a gradirla, insieme ad altre postate e lo si nota dai tanti like e la serie di commenti compiacenti che si sono susseguiti.

Ben 7 mila e oltre hanno spinto il cuoricino di gradimento sotto al post, che indicava nella didascalia i ringraziamenti a chi tanto l’ha voluta sul palcoscenico calabrese: l’attore e direttore artistico dell’i-Fest Giuseppe Panebianco.