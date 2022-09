Amici 22, subito scintille tra Celentano e Todaro: “Cos’è sta roba? Non ci credo!”

Prime scintille, a meno di una settimana dall’inizio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, nel programma di Amici 22.

La scorsa domenica è partita la nuova edizione – la 22esima – del talent più famoso del piccolo schermo nostrano, ormai una delle più grandi – se non la più grande – fucina di talenti di canto e ballo d’Italia, Amici.

Nelle corso delle puntate successive in daytime la classe è stata completata con l’arrivo di Ludovica e Mattia, ex concorrente della scorsa edizione – che litigò con Alessandra Celentano – che però fu costretto all’abbandono a causa di un pesante infortunio.

In questi giorni, invece, gli allievi stanno conoscendo meglio i loro professori, ovvero Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto e Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo per la danza.

Le parole di Raimondo Todaro

Nella puntata odierna, Alessandra Celentano ha consegnato una busta blu – che è un compito – all’allieva Asia, che è un’autodidatta ma anche allieva di Raimondo Todaro. Quando la giovane si è presentata nella sala dell’ex ballerino di Ballando con le Stelle, quest’ultimo ha subito capito chi le avesse consegnato quella busta. Ha esclamato Todaro: ” Cos’è sta roba? Non ci redo, dai non è vero. Ok dai sono pronto, mamma mia”.

Le dure critiche di Alessandra Celentano

Nei giorni scorsi, Alessandra Celentano ha usato parole davvero dure nei confronti di Asia, che, come detto, è stata scelta da Raimondo Todaro. La professoressa ha spiegato che la giovane ha molto lavoro da fare e che, nelle sue esibizioni, non ravvede né tecnica hip-hop, né femminilità, né versatilità. Ha spiegato: “Mi sembra che tu abbia parecchi problemi. Cosa facciamo? Scaldiamo il banco sottraendolo a chi se lo merita?”.

Raimondo Todaro, invece, ha spiegato che ha visto del talento nella sua esibizione. Nonostante questo, come ricordiamo, Asia è scoppiata in lacrime per le parole di Alessandra Celentano. Todaro, ad ogni modo, ha incoraggiato la giovane: “Io ti ho preso come un pazzo al buio. La possibilità te l’ho data, ora dipende da te”.