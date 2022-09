Anastacia, la famosa cantante ha perso completamente la testa | Innamorata follemente del celebre interprete italiano

Anastacia è a Firenze per il suo concerto evento, ma i suoi fan sono rimasti letteralmente senza parole quando ha confessato spudoratamente il suo amore verso il cantante italiano. Nessuno si sarebbe potuto aspettare questa dichiarazione.

La sua nuova resurrezione, l’ennesima considerati i molteplici problemi di salute che ha avuto negli ultimi anni. Anastasia, però, questa volta non si riferisce alle numerose malattie che l’hanno colpita; la resurrezione è quella dal covid e dagli infiniti lockdown che hanno messo a dura prova soprattutto il mondo della musica;

Anastacia, i suoi problemi di salute e le sue continue rinascite

Anastacia ha più volte parlato della sua salute cagionevole che ultimamente ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Da giovanissima si è sottoposta a molti interventi chirurgici a causa del morbo di Crohn, scoperto in adolescenza.

Nel 2003, poi, ha subito un intervento al seno per un tumore. Dopo 10 anni, Anastacia è stata colpita da una recidiva ben più grave che l’ha costretta ad una mastectomia bilaterale. Oggi, per questo, è impegnata nella prevenzione che è diventata uno dei suoi più grandi ed importanti obiettivi.

Fortunatamente la cantante è ritornata più in forma che mai e in questi giorni è in tour a Firenze. Il pubblico degli Arcimboldi è pronto per ammirare la sua beniamina che festeggia la sua nuova risurrezione. La star dai 30 milioni di dischi, ha compiuto da poco 54 anni, ma sembra col tempo ringiovanire. Sarà sicuramente merito anche dello stile di vita sano e della maniacale attenzione che riserva alla sua salute soprattutto dopo i gravi ostacoli che ha dovuto affrontare.

“Lui è la mia vita. Io lo amo”

Proprio in occasione di uno dei suoi concerti la cantante ha stupito tutto il pubblico italiano. Su Instagram ha pubblicato un video che lascia poco all’immaginazione. Anastacia è follemente innamorata di lui, uno degli autori ed interpreti più famosi della musica italiana: stiamo parlando addirittura di Cristiano Malgioglio.

“Lui è la mia vita, io lo amo”. Con queste parole, infatti, mette in scena un esilarante gag. Cristiano sarà tra il pubblico del suo concerto, ma prima si è ritagliato qualche minuto da passare con la sua artista preferita.

I due mostrano di avere una sintonia speciale e ancora una volta Cristiano Malgioglio si conferma uno dei nomi più influenti della musica nazionale ed internazionale. Le sue conoscenze sono tra i volti più celebri. L’Italia può andare fiera del suo nome che conquista, ancora, le star di tutto il mondo.