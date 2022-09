Aurora Ramazzotti, in dolce attesa, la dedica emozionante di papà Eros: “L’importante è…”

Una dedica dolcissima quella del cantante romano Eros Ramazzotti che, visibilmente emozionato, ha parlato a cuore aperto con i suoi fan: le sue parole.

Nella giornata di ieri, Aurora Ramazzotti ha annunciato sui social – con un video esilarante in cui ha coinvolto anche nonna Ineke, mamma Michelle Hunziker e gli amici di sempre Tommaso Zorzi e Jonathan Kashanian – la sua gravidanza.

Non mancava di certo, nel video, il suo compagno Goffredo Cerza e c’è stata una frecciatina a Alfonso Signorini, che da direttore di Chi, ha pubblicato la notizia diverse settimane fa. In un’intervista rilasciata qualche giorno dopo lo scoop, il conduttore del Grande Fratello Vip ha spiegato di essersi pentito dell’uscita della notizia.

La dedica di Eros Ramazzotti

Nella serata di ieri si è tenuto presso l’Arena di Verona un concerto di Eros Ramazzoti, una tappa del lungo tour che lo porterà anche nelle più grandi città europee. Si tratta del primo evento post annuncio della gravidanza di Aurora Ramazzotti e, dunque, in tanti si aspettavano una dedica da parte del futuro nonno. Il cantante romano non ha deluso le aspettative: in tutto l’arco del concerto ci sono state tantissime dediche per la figlia nata dal suo primo matrimonio con Michelle Hunziker.

Nella platea anche l’influencer ed ex gieffina Giulia De Lellis, la quale ha immortalato diversi momenti del concerto di Eros dedicati ad Aurora. Ad un certo punto, dal palco, il cantante si è rivolto direttamente a sua figlia: “Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo”. In platea – ma come il resto degli spettatori – Aurora era emozionatissima.

La fuga di notizie

Nel video dell’annuncio della sua gravidanza, Aurora Ramazzotti si è scusata con i suoi amici più stretti tenuti all’oscuro della notizia. La figlia di Eros e Michelle ha spiegato che il momento giusto non era ancora arrivato.

Stando a quanto trapelato, a “spifferare” la notizia sarebbero stati, involontariamente, Michelle e Eros, i quali si sarebbero confidati con gli amici più stretti.