GF Vip, Patrizia Rossetti scatenata nella casa | La rivelazione piccante sconvolge tutti

Le parole trash di Patrizia Rossetti al Gfvip stanno facendo il giro del web. La realtà piccante che ha voluto svelare al mondo.

Ancora una volta il reality di Canale 5 riesce a mettere in mostra il massimo del trash nostrano. Le dichiarazioni rilasciate all’interno della casa di Cinecittà rimangono da tempo negli annali della tv e quelle che andremo a svelare non saranno da meno. Chissà che reazioni sortiranno intorno al personaggio che le ha affermate.

A parlare di un fatto piccante della sua vita è stata la conduttrice Patrizia Rossetti, appena entrata a far parte dei concorrenti della nuova edizione del Gfvip. La donna ci ha abituato alle sue uscite dirette, dato che la conosciamo da anni di tv passati nelle batterie di casa Mediaset. Ma quello che ha detto di recente proprio non se lo aspettava nessuno.

La fama di Patrizia Rossetti

In pochi conoscono, effettivamente, il percorso professionale della conduttrice. Molti pensano sia parte integrante del gruppo di Cologno Monzese sin dai principi, data la mole di attività svolte sulle varie reti. Invece, così non è. La donna è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo partendo dalle reti statali.

In effetti, la sua prima avventura in tv è avvenuta nel lontano 1980 su Antenna 5, prendendo parte alla redazione del Tg, per poi passare a Rete 1. Lì divenne la concorrente di Una valletta per Sanremo, vincendo il concorso. Nel 1982, poi, riuscì proprio a salire sul palco del Festival della canzone italiana come valletta.

Le parole piccanti di Patrizia Rossetti

Di recente, la conduttrice ha voluto prender parte alla nuova edizione del Gfvip. All’interno della casa più criticata d’Italia, poi, si è lasciata andare ad un’uscita molto diretta e personale. Nessuno poteva immaginare che, di fronte a tutti i concorrenti e davanti alle telecamere nazionali, dicesse delle parole così piccanti.

Un’inizio con il botto, quindi, dove i fuochi d’artificio sono usciti proprio dalla sua bocca. Il benvenuto nel mondo del trash è stato fatto e ora sta ai fan di tale programma comprendere quanto proseguire nel guardare tale reality, o magari qualcosa di più informativo e culturale, attività che sembra denigrata dai molti telespettatori.

“Sono più di quattro anni che non dormo con nessuno”, ha affermato Patrizia Rossetti. Queste parole le ha dette per via di una discussione aperta in casa per chi russasse e chi meno. “Io non posso saperlo, dato che nessuno può aver controllato in questi anni”, ha poi concluso.