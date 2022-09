Il famoso cantante in condizioni pietose sul palco | Lo spettacolo diventa lui che barcolla

Artista assai impegnato anche sotto il profilo sociale e politico. Ma in questo video non dà una grande immagine di sé…

Gruppo musicale formatosi a Londra nel 1997, che, negli anni di attività, è diventato un fenomeno mondiale, vendendo milioni e milioni di copie in ogni angolo del pianeta. Questa volta, però, la performance è tutt’altro che memorabile…

Hanno raggiunto la fama mondiale con il loro singolo “Yellow”, contenuto nel loro album di debutto Parachutes (2000). Il brano diventò presto una hit e nel luglio 2000 arrivò a piazzarsi alla quarta posizione della classifica dei singoli britannica.

Una band capace di vendere circa 100 milioni di copie, le quali rendono loro tra gli artisti musicali di maggior successo di tutti i tempi. Nel corso della loro carriera, hanno vinto 107 premi tra i quali figurano nove BRIT Award (record assoluto), sette Grammy Award, sette MTV Europe Music Awards, sei Q Awards e sette MTV Video Music Awards; in virtù di tali successi, sono il sesto gruppo più premiato nella storia della musica.

Stiamo parlando evidentemente dei Coldplay, che, nel corso della loro carriera, in special modo nei primi tre album, hanno saputo rivitalizzare le atmosfere del movimento britpop (genere nato intorno agli anni novanta) unendolo con influenze del rock alternativo.

Tra i successi maggiori del gruppo, non possiamo non menzionare, oltre a “Yellow”, anche “Fix you”, “The hardest part”, “Life in technicolor”, “Charlie Brown”, “Champion of the world”. Il video che abbiamo scovato sui social, però, ci mostra una performance tutt’altro che impeccabile.

Chris Martin barcolla

La band è composta da Chris Martin (voce, pianoforte, chitarra acustica), Jonny Buckland (chitarra elettrica), Guy Berryman (basso) e Will Champion (batteria). E il video che vi proponiamo oggi ha per protagonista proprio il frontman della band, Chris Martin.

Parliamo di un artista assai impegnato anche sotto il profilo sociale e politico. Ha infatti dichiarato il proprio sostegno al commercio equo e solidale e, sia personalmente, sia con il gruppo, è stato ed è protagonista di diversi episodi di filantropia.

Quanto alla vita sentimentale, il 5 dicembre 2003 sposa l’attrice Gwyneth Paltrow, da cui ha due figli: Apple Blythe Alison Martin, nata il 14 maggio 2004 a Londra, e Moses Bruce Anthony Martin, nato l’8 aprile 2006 a New York. La coppia ha annunciato la separazione nel marzo del 2014. Ha una relazione con l’attrice Dakota Johnson dall’ottobre 2017.

Ma nel video che vi proponiamo ha tutt’altro che uno stile british. Sul palco di uno dei tanti concerti effettuati in giro per il mondo, a fatica si regge in piedi. Barcolla e non dà una grande immagine di sé. I fan avranno apprezzato?