Luca Laurenti, avete mai visto il figlio? Non ama la Tv come il papà, è riservato e bellissimo

Ormai da anni Luca Laurenti è uno dei personaggi più amati della Tv, grazie al sodalizio con Paolo Bonolis, che affianca praticamente in tutte le sue trasmissioni. L’artista ha un solo figlio, che sembra amare pochissimo le luci dei riflettori.

Essere amico di un collega a volte non è semplice, ma non è così impossiible. Gli esempi non mancano anche tra i personaggi del mondo dello spettacolo. Alcuni di loro sono talmente uniti da pensare che sia quasi impossibile pensare di vederli separati l’uno dall’altro, nonostante non siano mancati gli esempi di coppie artistiche che hanno poi preso strade diverse.

L’amicizia che unisce Paolo Bonolis e Luca Laurenti sembra essere invece una bella eccezione: insieme formano un duo consolidato, che sa supportarsi a suon di battute e non solo.

Luca Laurenti e Paolo Bonolis: una grande amicizia anche lontano dalla Tv

L’amicizia che unisce Luca Laurenti e Paolo Bonolis è evidente a tutti, non solo nelle gag di cui sono protagonisti in Tv, ma anche a chi li conosce bene. I due sono infatti grandi amici anche al di fuori dal piccolo schermo e sanno supportarsi a vicenza.

Il conduttore non ha alcun timore nel manifestare l’affetto che ha per Luca, che non può essere definito solamente un collega: “Io non ho un fratello in famiglia, Luca per me è diventato un fratello, gli voglio un mondo di bene – ha detto Paolo Bonolis in un’intervista a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ -. E’ una persona bellissima, meravigliosa. Lui per me è come la droga per un tossicodipendente. La scimmia che ho sulla spalla, scherzo su”.

A rendere ancora più forte la loro sinergia c’è anche un gesto che il padrone di casa di ‘Avanti un altro’ ha fatto per il suo eterno compagno di avventure. Bonolis ha infatti fatto da Cupido per Luca, che ha conosciuto grazie a lui quella che poi è diventata sua moglie, Raffaella.

Luca Laurenti e Raffaella: dal loro amore è nato Luca

Trovare la persona che sapppia renderci sereni non è semplice, ma quando questo accade non si può non riconoscere di essere fortunati. E’ quello che pensa Luca Laurenti in merito alla sua Raffaella, al punto tale da non pensare a una vita senza di lei.

“E’ stato Paolo Bonolis a presentarmela e mi è subito piaciuta – ha raccontato a “Tv Mia” – Ma credevo ci fosse del tenero tra lei e lui. Quando ho capito che non era così ho iniziato a corteggiarla. Grazie a lei mi sono risolto. Mi ha fatto uscire da ‘na mezza depressione, mi ha dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”.

I due hanno una particolare visione dell’amore: non hanno alcun timore nel definirsi una coppia aperta, ma l’idea di fare tutto informando l’altro non li porta a considerare questo modo di agire come un tradimento.

Dal loro amore è nato nel 1997 un figlio, Andrea. A differenza del padre, lui non ama le luci dei riflettori e raramente è comparso al suo fianco. L’artista rispetta pienamente questa scelta, quello che conta è che il ragazzo sia felice.