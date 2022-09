Mbappé, il suo egoismo rompe lo spogliatoio del PSG | In Francia è polemica

Il fuoriclasse francese Kylian Mbappé sarebbe nell’occhio del ciclone per il suo comportamento in campo con un alcuni compagni di squadra del PSG.

Kylian Mbappé a soli 23 anni è già una delle stelle del calcio mondiale. In una carriera così giovane, il fuoriclasse transalpino ha messo in bacheca cinque campionati francesi, tre Coppe e Supercoppe del suo paese e, soprattutto, una Coppa del Mondo con la Francia nel 2018.

Insieme ad Haaland del Manchester City, è uno dei calciatori destinati a prendere l’eredità di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ma al talento cresciuto nel Monaco manca ancora un grande successo: ovvero quello in Champions League, obiettivo primario anche del PSG che ogni estate sborsa fior fior di milioni per acquistare calciatori di livello internazionale per provare a vincere il torneo continentale più ambito.

E anche quest’anno, il club parigini parte come una delle favorite alla vittoria finale con il cammino nei gironi cominciato già nel migliore dei modi con i successi contro Juventus e Maccaiba Haifa. Due partite in cui lo stesso Mbappé è stato grande protagonista, segnando una doppietta contro i bianconeri e una rete agli israeliani.

Spesso, però, il gioiello della Francia finisce al centro di polemiche soprattutto per i suoi comportamenti e il suo fare troppo da star. Atteggiamento che si palese in campo con i propri di squadra, con le recenti discussioni che lo accuserebbero di essere troppo egoista con Messi e Neymar; le altre due stelle del PSG.

PSG, il comportamento di Mbappé con Messi e Neymar fa discutere

Spesso le telecamere hanno colto Mbappé in varie dispute con Messi e Neymar per calciare una punizione o un calcio di rigore. Comportamento quasi a obbligare i due compagni a cedergli le varie occasioni così da permettergli di far gol.

E una statistica spuntata fuori recentemente in Francia avrebbe gettato nuovamente il calciatore nell’occhio del ciclone. Di quale dato si tratterebbe? Quello degli assist che si scambiano i tre fuoriclasse del PSG.

Sia Messi che Neymar hanno collezionato otto assist in questa stagione fino a questo momento. Nello specifico, la Pulce argentina ne ha serviti cinque a Mbappé e tre al brasiliano, mentre il verdeoro ha regalato un passaggio vincente al transalpino per tre volte e due al compagno sudamericano.

A far scoppiare la polemica, però, è quanto fatto da Mbappé; o meglio non fatto. Il talento francese, infatti, non ha servito assist né a Neymar, né a Messi e neppure al resto dei calciatori del PSG.

La MNM, così come viene soprannominato il trio, potrebbe essere devastante ma c’è chi accusa proprio il francese di rovinare la magia di un tridente da paura.