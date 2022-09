Uomini e Donne, Maria sbeffeggia Riccardo: “Mi fa ridere, che fai rinunci?” | Social in delirio

Nel programma Uomini e Donne, su Riccardo Guarnieri, ha voluto dire la sua anche la padrona di casa Maria De Filippi: come lo ha stroncato Queen Mary.

La nuova edizione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5 da oltre vent’anni e in onda tutti i giorni in daytime, Uomini e Donne, è partito con il botto.

Subito scintille nel parterre, con diverse questioni irrisolte dalla fine della scorsa stagione, come quella tra il cavaliere Riccardo Guarnieri e la dama Ida Platano. I due hanno cercato di evitarsi, ma il battibecco è stato inevitabile.

Non solo: anche l’opinionista Tina Cipollari – che ricopre il ruolo insieme a Gianni Sperti – ha già avuto durissimi scontri, il primo con la dama Gemma Galgani e il secondo con la dama Pinuccia.

Riccardo e Federica

Nei giorni scorsi, Riccardo Guarnieri, ha manifestato – lo aveva fatto anche in passato in verità quando lei era corteggiatrice di Matteo Ranieri – tutto il suo interesse per la nuova tronista Federica Aversano. Quest’ultima, pur rivelando di trovarlo un bell’uomo, ha ammesso di non provare lo stesso interesse. E, ha aggiunto, di non aver gradito gli atteggiamenti che il cavaliere ha avuto in passato con Ida Platano. Maria De Filippi ha mostrato una clip in cui si vede Riccardo chiacchiera con un corteggiatore di Federica, Fabio: il cavaliere, infatti, avrebbe voluto chiederle di ballare.

Ma a questo punto è intervenuta la padrona di casa, che ha fatto presente a Riccardo che se scegliesse di corteggiare la tronista dovrebbe attenersi alle regole del trono classico. Dunque, se Federica volesse, potrebbe eliminarlo per sempre dal programma. A questo punto il cavaliere ha fatto un passo indietro ed è arrivato il commento al veleno di Tina: “Tu hai toccato proprio il fondo! Dirti ridicolo è farti un complimento. Adesso guarda caso ti sei concentrato sulla tronista”.

Le parole di Maria De Filippi

In diversi, nello studio – come Armando Incarnato – e sui social hanno criticato il comportamento di Riccardo Guarnieri. Ancora una volta a prendere la parola è stata Maria De Filippi, che ha sentenziato: “Lei l’ha spiegato ieri se vuole conoscerti oppure no. Mi fa ridere pensarti lì insieme a loro. Tu puoi farle sempre cambiare idea”.

E ancora: “Che fai Riccardo? Rinunci a questo amore? Sbaglio o avevi chiesto di poterla corteggiare? Lui non sapeva che io gli avrei chiesto di sedere tra i corteggiatori”. Insomma, uno sberleffo in piena regola.