Amici 22, lo scontro tra Celentano e Todaro è di fuoco: anche Elena D’Amario contro la maestra

Nella puntata di oggi del programma di Canale 5 Amici, condotto da Maria De Filippi, suo voltai gli stracci tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Anche se la trasmissione cult di casa Mediaset è iniziata da pochi giorni, i professori di Amici sono già sul piede di guerra. Scontri e diatribe che si susseguono dall’anno scorso, in particolar modo tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

I due professori di danza, che quest’anno saranno affiancati da Emanuel Lo – tornato dopo quattro anni – dopo l’addio di Veronica Peparini, sono quasi sempre in disaccordo tra di loro. Nella prima puntata, del resto, sono stato palesi le differenza di vedute tra i due.

Questa volta, al centro della discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, il banco dell’allieva Asia Bigolin. La sua scelta, fatta dall’ex ballerino di Ballando con le Stelle, ha stupito anche il grande pubblico, dal momento che la giovane è un’autodidatta e non ha mai studiato danza.

Lo scontro tra Celentano e Todaro

Già nel corso delle puntate pomeridiane, appena due giorni dopo l’inizio del programma, Alessandra Celentano ha consegnato una busta blu – che indica i compiti assegnati ad un allievo – a Asia Bigolin. Decisione che ha fatto infuriare Raimondo Todaro, il quale, però, è convinto delle potenzialità e del talento della giovane, pur riconoscendo che servono dei miglioramenti. Celentano, invece, non condivide per nulla l’assegnazione del banco.

Nella puntata andata in onda oggi, dicevamo, Alessandra Celentano ha di nuovo attaccato Asia, ma Raimondo Todaro ha difeso la sua allieva dicendo che anche lei può sbagliare e che alla giovane va data un’occasione. La professoressa di danza ha replicato stizzita, ma Todaro ha tirato in ballo il caso di Elena D’Amario, oggi ballerina professionista del programma e in passato ex allieva di Amici.

L’entrata di Elena D’Amario

Raimondo Todaro ha detto che Alessandra Celentano diceva – in quell’edizione di Amici – che Elena D’Amario non meritava il banco, ma sappiamo tutti com’è poi andata finire. La professoressa ha smentito, ma Maria De Filippi ha fatto entrare la ballerina che ha confermato tutto. A questo punto, la Celentano ha spiegato che nel corso dei mesi successivi cambiò idea nei suoi confronti.

Elena D’Amario – che partecipa ai primi casting di Amici – ha voluto spendere due parole per Asia, dal momento che anche lei ha scelto l’allieva durante i provini dell’estate. La Celentano ha però interrotto bruscamente la ballerina: “Non me ne faccio niente”, e la D’Amario ha replicato prontamente: “Lei no, ma Raimondo sì”. Applausi tra il pubblico.