GF Vip 7, la rivelazione di Elenoire su un concorrente infiamma i social: “Lui è bisessuale”

Uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sarebbe bisessuale, secondo una rivelazione di Elenoire Ferruzzi? Ma è così?

La nota influencer e blogger, durante una conversazione nella casa più spiata d’Italia, avrebbe rivelato la bisessualità di uno dei concorrenti. Al momento, non ci sono video che attestino queste dichiarazioni.

Alcuni utenti Twitter, però, hanno scritto a riguardo: “Elenoire e Antonino due ore fa: ‘Mi sa che Edoardo è bisessuale'”. E ancora: “Elenoire ha detto che Edoardo è bisessuale”.

Dunque, stando a questa versione dei fatti, Eleonoire Ferruzzi, parlando con Antonino Spinalbese, avrebbe rivelato che Edoardo Donnamaria sarebbe bisessuale. La notizia è stata riportata da Novella 2000.

Elenoire Ferruzzi al centro delle polemiche

La blogger e influencer è una delle grandi protagoniste, nel bene e nel male, di queste prime puntate del Grande Fratello Vip 7. Già perché Elenoire Ferruzzi è finita anche al centro delle polemiche a causa della sua lite furibonda con Luca Salatino. Ferruzzi, nel corso della scorsa puntata, ha dichiarato il suo interesse per l’ex tronista, il quale però – come sappiamo – è fidanzato con Soraia Ceruti.

Luca Salatino ha spiegato di essersi avvicinato a lei per amicizia e questo ha scatenato un’accesa polemica. Nelle ore successive – cosa che ha agitato molto i social – Elenoire Ferruzzi ha spiegato che vorrebbe far eliminare dal gioco Luca: “E che volendo potrebbe farlo [accadere]”. I due però, nella mattinata, sembrano aver fatto pace o comunque aver raggiunto un certo equilibrio. In molti sui social però accusano i due di opportunismo, dal momento che questa tregua sarebbe arrivata soltanto a ridosso della puntata, che è in diretta domani sera. Staremo a vedere.