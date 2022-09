Grande Fratello 1: che fine hanno fatto i ragazzi? Ecco come sono diventati e cosa fanno i partecipanti

Sono ormai trascorsi anni dal debutto di Grande Fratello. I ragazzi della prima edizione sono ora degli uomini e delle donne, anche se non tutti hanno sfondato nel mondo dello spettacolo. Ecco cosa fanno oggi i primi concorrenti del reality.

I reality show sono un prodotto televisivo relativamente giovane. Difatti sino alla fine degli anni 90 erano ignoti alla maggior parte delle persone. Con l’avvento del nuovo millennio, però, le tendenze sono cambiate notevolmente, e con esse anche i gusti televisivi.

A quel punto gli auturi hanno compreso di poter osare con programmi nuovi e soprattutto ben diversi dei soliti varietà realizzati sino ad allora.

Gli anni 2000 ed il debutto del GF

La Mediaset decide allora di investire sui reality, certa che sarebbero stati un grande successo. Correva l’anno 2000, la rete del biscione manda in onda per la prima volta Grande Fratello, uno show in cui i concorrenti sono delle persone comuni e che non hanno mai fatto parte del mondo dello spettacolo. I ragazzi dovranno rimanere per tre mesi chiusi in una grande casa e di puntata in puntata ci saranno delle eliminazioni. Ovviamente il vincitore sarà solo uno.

I partecipanti del primo Grande Fratello

Il Grande Fratello risulta essere un vero e proprio fenomeno culturale e sociale data la sua longevità. Il reality, difatti, va in onda da ben vent’anni, riscontrando sempre notevole successo. La prima edizione ottenne ascolti altissimi, considerando anche l’interesse del pubblico per un genere completamente nuovo.

La prima edizione del GF venne vinta da Cristina Plevani, bagnina di Iseo. La ragazza riuscì a rimanere 100 giorni all’interno della casa, vincendo grazie al televoto. Cristina, difatti, ottenne il 60% dei voti, riuscindo a battere gli altri due concorrenti rimasti: Salvo Veneziano e Pietro Taricone.

Oltre ai tre giunti sul podio, all’edizione di debutto del GF preso parte anche: Marina La Rosa, Rocco Casalino, Roberta Beta, Francesca Piri, Lorenzo Battistello, Sergio Volpini.

Cosa fanno oggi i partecipanti di Grande Fratello 1

Gli anni sono passati ed alcuni concorrenti del Grande Fratello 1 sono rimasti nel mondo dello spettacolo, altri invece hanno preso altre strade. Vediamo, dunque, cosa fanno i ragazzi del GF 1.

Cristina Plevani, dopo aver partecipato a diversi programmi televisivi, è tornata a fare l’insegnante di nuoto, sua grande passione. Salvo Veneziano gestisce diverse pizzerie in Brianza, dove vive con sua moglie. Ha tre figli e due nipotini.

Marina La Rosa ha recitato in Un posto al sole, Beatiful e Carabinieri. Nel 2017 si è laureata in psicologia. Sposata e madre di due figli. Sergio Volpini è oggi istruttore di sulf e gestisce un centro velico nelle Marche. Ha partecipato al GF VIP 4

Lorenzo Battistello oggi vive a Barcellona, dove lavora come chef. Francesca Piri si è laureata in Medicina ed è tornata a vivere in Puglia, sua regione di origine. Roberta Beta è diventata una nota giornalista radiofonica e televisiva, inviata di Pomeriggio Cinque e La vita in diretta.

Rocco Casalino ha una fama che lo precede, essendo il capo dell’ufficio stampa di Giuseppe Conte. Nonostante la laurea in ingegneria, Casalino ha preferito la carriera da giornalista.

In ultimo ma non per ultimo ricordiamo Pietro Taricone, prematuramente scomparso all’età di 35 anni. Pietro aveva raggiunto tanti traguardi nella vita: era diventato attore e padre di una bambina.