Luca Argentero, la delusione è tanta | Nessuno poteva immaginare una cosa del genere

Luca Argentero è certamente uno degli attori più amati, che può contare su una folta schiera di fan, sia uomini sia donne. Molti di loro sono però distrutti dalla notizia che lui ha dato nelle ultime ore.

Luca Argentero ha saputo sfruttare al meglio la sua partecipazione al “Grande Fratello 3″, versione Nip”, datata 2003, dimostrando di avere le idee chiare sul suo futuro. Lui, infatti, è laureato in Economia e Commercio, ma ha ben presto capito di non voler proseguire la sua vita in giacca e cravatta lavorando in banca, ma di volersi dedicare a qualcosa di creativo. E così dopo essere stato scelto da un regista del calibro di Ferzan Ozpetek per il suo film “Saturno contro” ha deciso di voler diventare attore. Mai scelta si è rivelata più corretta.

Luca Argentero ora è uno degli attori più amati

Entrare nel cuore del pubblico per il proprio talento non è semplice, ma Luca Argentero ci è riuscito appieno. Il torinese ha infatti saputo guadagnarsi la popolarità senza sgomitare rispetto ai colleghi e oggi è certamente uno degli interpreti più ricercati ai registi.

Tra le sue doti c’è certamente la versatilità, che gli permette di vestire i panni di personaggi comici (è quanto accaduto, ad esempio, con il film “Un boss in salotto”), ad altri più drammatici, come nel film “Le fate ignoranti”, diretto da Ferzan Ozpetek, il regista che lo ha lanciato.

E non sono mancati anche i lavori a livello internazionale, quali i film “Mangia, prega, ama”, “Noi e la Giulia” e “Diverso da chi?”.

La sua voglia di mettersi costantemente alla prova ora lo porterà anche dietro al bancone di “Striscia la notizia”, dove affiancherà il collega Alessandro Siani nell’inedita veste di conduttore.

Chi fino ad ora lo conosceva poco lo ha però apprezzato anche per il ruolo di Andrea Fanti nella fiction campione di ascolti “DOC – Nelle tue mani”.

La notizia che gela i fan

Trovare una fiction che sappia raggiungere punti di 7-8 milioni di telespettatori è ormai sempre più raro, complice anche la concorrenza della pay Tv E invece “DOC – Nelle tue mani” è riuscita appieno nell’intento, sin dalla sua prima stagione, andata in onda in pieno lockdown.

I telespettatori, infatti, si sono subito affezionati alle vicende del dottor Andrea Fanti, che si era risvegliato dopo un periodo di coma senza alcun ricordo dei dodici anni precedenti. Anzi, nonostante si fosse costretti a stare in casa non ha suscitato alcun problema l’idea di seguire una serie che fosse ambientata in ospedale in uno dei periodi più difficili vissuti dal nostro Paese.

L’idea di mettere in cantiere una seconda stagione è stata quindi più che naturale, questa volta con una trama più legata all’attualità, in cui i personaggi erano alle prese proprio con la gestione dei malati Covid.

La terza stagione ci sarà quindi senza ombra di dubbio, ma chi si aspettava di poterla vedere in Tv in tempi brevi dovrà mettersi il cuore in pace visto che le riprese non sono ancora iniziate.

È stato proprio Luca Argentero a dare una notizia inaspettata al suo pubblico: “L’ideazione e la scrittura della serie sono lunghissime – ha detto a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ -. Non saremo in onda prima del 2024″. Questo, però, con ogni probabilità sarà il capitolo conclusivo della storia, salvo colpi di scena, come aveva rivelato il suo protagonista.