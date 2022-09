Quanto costa mangiare nel ristorante di Alessandro Borghese? Il conto lascia tutti senza parole

Alessandro Borghese è uno degli chef più rinomati in Italia. Non tutti sanno che il cuoco è anche proprietario di due rinomati ristoranti. Trattandosi di locali di alto livello le cifre non sono propriamente basse, ma il prezzo fa la qualità.

L’Italia è la patria del cibo, e soprattutto del buon cibo. Pasta, pizza, carne, piatti di pesce, dolci: nel Belpaese non manca proprio nulla. La nostra risulta davvero essere la terra delle eccellenze enogastronomiche, con piatti della tradizione in ogni regione dello stivale.

Il merito di queste eccellenze è dato dalle materie prime, ma molto spesso anche dalla maestria degli chef. In Italia, infatti, ci sono tantissimi cuochi capaci di trasformare le materie prime in pietanze di altissimo livello. Fra questi maghi dei fornelli non possiamo non citare Alessandro Borghese, volto noto della televisione italiana.

Alessandro Borghese: la gavetta

Alessandro Borghese nasce nel 1976 da Barbara Bouchet e Luigi Borghese. La madre ha una fama che la precede, mentre il padre era un imprenditore di origini napoletane. Fin da ragazzino mostra grande interesse per la cucina. Il ragazzo, infatti, subito dopo il diploma si imbarca sulle navi da crociera, dove lavora come cuoco. Accumula altre numerose esperienze fra San Francisco, Londra, Parigi e New York. Rientrato in Italia inizia a lavorare in alcuni ristoranti di Roma e Milano.

Grazie alla professionalità acquisita, è in grado di occuparsi di consulenze in ambito ristorazione e della pubblicità.

Alessandro Borghese: la carriera in tv

Dopo essere diventato uno chef quotato, Alessandro approda in tv. Nel 2005 partecipa al programma Cortesie per gli ospiti. Negli anni successivi prende parte a diverse trasmissioni, tra cui: Chef a domicilio, Chef per un giorno e Cuoco Gentiluomo. Nel 2014 sarà giudice a Junior Master Chef Italia.

Nel 2015 arriva la vera svolta con Quattro ristoranti, un programma in cui lui è il giudice supremo.

Alessandro Borghese e i suoi ristoranti: quanto costa mangiare dallo chef di 4 Ristoranti

Oltre alla carriera televisiva, Alessandro Borghese ha anche un certo fiuto per l’imprenditoria. Il giovane chef, difatti, è proprietario di due ristoranti. Il primo, innaugurato nel 2017, si trova a Milano. Il secondo, aperto nel 2022, si trova invece nella romanticissima Venezia. Due location differenti, ma ugualmente glamour e con un gran numero di turisti.

Dunque, la domanda sorge spontanea: quanto costa un pranzo o una cena nel ristorante di Alessandro Borghese?

I prezzi non sono certo contenuti, considerando anche l’alto livello delle location. Tuttavia trattandosi di uno dei più importanti chef nazionali, saranno di sicuro soldi ben spesi. In ogni modo il costo di un pranzo o una cena presso uno dei ristoranti di Borghese varia tra gli 85 ed i 110 euro a persona, a seconda del menù scelto. Le bevande, ovviamente, sono escluse.