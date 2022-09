Riconoscete questa ragazza? I suoi genitori sono una delle coppie più famose della televisione italiana

Siete riusciti a riconoscere la ragazza nella foto? I suoi genitori sono una celebre coppia del mondo dello spettacolo.

Avete riconosciuto la ragazza nella fotografia? I suoi genitori sono due volti noti della televisione italiana. Lei è ancora giovanissima e sono poche le informazioni disponibili sul suo conto ma, da ciò che possiamo vedere, sembrerebbe pronta a seguire le orme del padre e della madre entrando a far parte del mondo dello spettacolo.

Il suo nome è Matilde Caressa ed è la primogenita di Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Dopo di lei sono arrivati i suoi fratelli minori: Eleonora e Diego. La loro è una famiglia molto unita e sono tutti legati da un ottimo rapporto.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, una coppia di celebri conduttori

Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono sposati nel 1999 e hanno avuto tre figli: Matilde (nata nel 2002), Eleonora (nata nel 2004) e Diego (nato nel 2009). A farli incontrare, probabilmente, è stato il lavoro.

Infatti entrambi sono due affermati giornalisti e conduttori. Dopo aver esordito in televisione come conduttrice di “Studio Aperto”, la Parodi ha raggiunto la notorietà grazie alla conduzione di programmi dedicati alla cucina.

Nel 2008 ha lasciato la conduzione del telegiornale per curare la rubrica culinaria “Cotto e mangiato”. L’anno seguente ha pubblicato un libro di cucina omonimo vendendo circa un milione e mezzo di copie.

Successivamente è passata alla conduzione della sua trasmissione “I menù di Benedetta”, alla quale ha fatto seguito il talent show culinario “Bake Off Italia – Dolci in forno”. Inoltre è approdata in radio, dove attualmente si occupa della conduzione di “Benedetta domenica”.

Fabio Caressa è un noto giornalista e conduttore diventato celebre come telecronista sportivo. Insieme al collega Giuseppe Bergomi ha dato vita a una delle coppie di telecronisti di Sky Sport più famose tra i tifosi.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con diverse testate giornalistiche tra cui “La Gazzetta dello Sport”, “Guerin Sportivo” e “GQ”. Nel 2016 è diventato direttore di Sky Sport 24, per poi essere selezionato come condirettore di Sky Sport con delega alla trasmissione “Sky Calcio Club”.

Matilde Caressa, chi è la primogenita della celebre coppia

Della primogenita dei due conduttori, Matilde, sappiamo che ha compiuto vent’anni da poco e che ha una grandissima passione per la musica. La sua biografia di Instagram recita: “Canto e scrivo” e lascia intendere che sia intenzionata a portare avanti la sua ambizione.

La ragazza è molto riservata sulla sua vita privata e sono poche le informazioni disponibili sul suo conto. Secondo le fonti, attualmente non sarebbe impegnata in una relazione sentimentale.

Dal suo profilo Instagram è possibile capire che ha un bellissimo legame con la sua famiglia. Infatti condivide spesso scatti insieme ai famigliari, in particolare alla mamma Benedetta.