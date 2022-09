Wanda Nara, il lato B in primo piano confonde la vista | L’abito così scompare

Tanto il suo celeberrimo e desiderato decolleté, quanto un lato b che, con questo vestito praticamente tatuato è piuttosto visibile.

Proprio negli ultimi giorni sono tornati a occupare le prime pagine dei giornali. Non è una novità per gli ormai ex coniugi Icardi. Proprio Wanda Nara ha annunciato (sui social, ovviamente) la fine della relazione con Mauro, ex attaccante di Inter e Paris Saint Germain. Sarà l’ennesima trovata di marketing? Meglio concentrarci su di lei, Wanda, che con i suoi scatti ci dà sempre tante soddisfazioni…

Bisognerà capire come cambieranno le cose tra i due. Lei, infatti, fin qui, oltre a essere la compagna di vita di Icardi è anche la sua manager. Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 Maurito. I due furono al centro di una querelle amorosa con un altro calciatore.

Ancor prima che a Icardi, Wanda Nara, è stata legata a un altro calciatore argentino. Il 28 maggio 2008 si è infatti sposata con il calciatore Maxi López. Cresciuto nel Barcellona, in Italia ricordiamo con diverse maglie. Le cose migliori le ha fatte vedere sicuramente con il Catania e il Torino. Ma negli anni ha giocato anche con il Milan, il Crotone e la Sampdoria. Ma, soprattutto negli anni della querelle con l’ormai ex moglie, non ha entusiasmato particolarmente. Da Maxi Lopez, Wanda Nara avuto tre figli maschi: Valentino (25 gennaio 2009), Constantino (18 dicembre 2010) e Benedicto (20 febbraio 2012). La coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale.

Il lato b di Wanda

E chissà come starà gongolando proprio Maxi Lopez per la fine di questa storia che, lo immaginiamo, gli avrà sicuramente fatto molto male. Insomma, nuova vita per Wanda Nara che, almeno in Italia, è diventata famosa soprattutto per via di questa storia d’amore patinata.

Di nazionalità argentina, ma la maggior parte della sua fortuna l’ha fatta nel nostro Paese, in Italia. Nel 2018, infatti, ha sostituito Melissa Satta come co-presentatrice al fianco di Pierluigi Pardo a “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Nel 2020 è stata opinionista della quarta edizione del “Grande Fratello VIP”, condotto da Alfonso Signorini.

Come detto, Wanda Nara ha annunciato la fine del rapporto con Maurito tramite i social. Ma, tra una storia e l’altra, guardate cosa abbiamo scovato… Uno shooting dell’esplosiva argentina che, fasciata da un vestito aderentissimo di color blu elettrico mette in mostra le sue forme. Tanto il suo celeberrimo e desiderato decolleté, quanto un lato b che, con questo vestito praticamente tatuato è piuttosto visibile. I fan, ovviamente, apprezzano e superano lo sconforto della fine del rapporto con Maurito…