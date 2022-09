Bonus Sport, fino a 1600 euro a famiglia | Il regalo del Governo per le famiglie in difficoltà

Praticare sport, si sa, fa bene al fisico e alla mente ed è per questo che in molti iniziano a farlo già da bambini. Spesso però ci sono costi da sostenere non da poco, ma fortunatamente c’è chi ha pensato di dare un aiuto alle famiglie.

Imparare a fare sport da piccoli è importante perché garantisce uno sviluppo fisico e psicologico, grazie anche alla possibilità di stare insieme ai propri coetanei e di migliorare i propri difetti.

Nel momento in cui si ottengono risultati (è importante evitare che ci sia troppa voglia di rivalsa sugli altri) ci si sente inoltre soddisfatti e si accresce l’autostima, oltre a dare modo alla mente di rilassarsi dopo una giornata passata sui libri. E’ comunque fondamnetale che ogni bambino scelga la disciplina a cui dedicarsi senza particolari imposizioni dall’alto.

Praticare sport aiuta il fisico e la mente

Le discipline a cui dedicarsi sono certamente diverse, da quelle individuali a quelle di squadra, ma in tutte si ha la possibilità di trascorrere del tempo con i propri coetanei e farsi anche nuove amicizie.

Allenamenti e gare richiedono però importanti sacrifici, specialmente se si deve cercare di coniugare il tempo con quello da dedicare allo studio, che non deve ovviamente essere trascurato.

A farne le spese sono ovviamente anche i familiari, che si ritrovano a dover accompagnare i propri figli ai vari impegni prefissati, spesso con orari non sempre congeniali alle esigenze di tutti. Non solo, si deve anche mettere in conto un costo da sostenere per l’attrezzatura necessaria oltre che per l’iscrizione a una scuola o una palestra. Riuscire a farcela non è così scontato per tutti, in modo particolare in un periodo complesso sul piano economico come quello che stiamo vivendo.

Un aiuto in arrivo per chi è in difficoltà

Poter ottenere un sostegno dalle istituzioni potrebbe essere così provvidenziale, in modo tale da non costringere i propri figli a rinunciare a una passione a cui tengono. La Regione Campania ha deciso così di introdurre un Bonus Sport, che potrà essere utilizzato per l’iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Queste ovviamente devono avere sede in Campania.

L’obiettivo è quello ovviamente di sostenere le fasce che sono maggiormente in difficoltà ed è per questo si terrà come riferimento l’ISEE.

La cifra a cui si ha diritto parte da un minimo di 400 euro per i ragazzi da 6 a 15 anni, fino ad un massimo di 1.600 euro a famiglia, nel caso di nuclei familiari con più figli. Per chi ha fino a un massimo di 3 figli il reddito annuo dovrà essere inferiore o pari a 17 mila euro, mentre si sale fino a 28 mila euro in caso di 4 o più figli.

Spetterà all’Agenzia Regionale Universiadi e dello Sport (ARUS) erogare il voucher a cui si ha diritto all’associazione o società sportiva indicata nella domanda. Per riceverlo è necessario che l’associazione o società sportiva presenti attestato di regolare frequenza del ragazzo assegnatario alle attività previste.