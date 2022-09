Cancro, il cerotto hi tech che ti salva la vita | Tiene monitorato il tumore costantemente

Prendere in tempo un tumore è fondamentale per la propria sopravvivenza. Grazie ad un innovativo cerotto sarà possibile tenere sotto controlla la crescita delle neoplasie.

Nell’ultimo secolo la vita si è notevolmente allungata, complice il cambiamento generale delle condizioni di vita. Miglioramento delle condizioni igieniche, apporto di maggiori nutrienti nella dieta, scoperte di nuove cure ci hanno permesso di vivere più a lungo e meglio.

Difatti sino all’inizio del ‘900 si moriva per delle banali infezioni. Tutto ciò accadeva perchè mancavano le cure adeguate.

Il tumore: la malattia del secolo

Dunque negli ultimi cent’anni la vita media si è notevolmente allugata. Oggi le donne possono avare una speranza di vita di 82 anni, mentre gli uomini di 79 anni. Tutto ciò è stato possibile grazie all’avvento di vaccini e nuove terapie, che hanno permesso di debellare diverse malattie infettive.

Tuttavia se alcune malattie sembrano essere scomparse, altre invece sono aumentate. Ad esempio i tumori sono diventati una delle patologie più diffuse. Purtroppo non sempre è possibile guarire da questa malattia, soprattutto se non viene presa in tempo. Difatti molti tumori non danno sintomi e non è facile accorgersi della loro presenza. Tuttavia quando si presentano i primi segnali potrebbe essere già troppo tardi.

Questo significa che bisogna eseguire dei controlli periodi per verificare il nostro stato di salute.

In arrivo il cerotto che controlla la crescita dei tumori

Non sempre è facile parlare di tumore, e non sempre è facile sottoporsi alle visite di controllo per scongiurare il peggio. Tuttavia una nuova scoperta scentifica potrebbe facilitare le cose e salvare la vita a tante persone.

Si tratta di un innovatico cerotto hi tech che monitora la crescita dei tumori sottoposti a trattamento. Dunque grazie a questa innovazione è possibile apprendere se il protocollo terapeutico applicato sta dando o meno i suoi frutti.

Come funziona il cerotta hi tech

Dunque passiamo alla parte più pratica: come funzione questo cerotto?

Si tratta di un piccolo dispositivo flessibile dotato di un sensore collegato ad uno zaino elettronico. Basta attaccarlo alla pelle come un normale cerotto, affinché controlli la crescita o regressione del tumore.

Il vantaggio di questo dispositivo è che permette di monitorare costantemente il tumore, dato che rimane in contatto con esso. Inoltre è completamente autonomo e non invasivo, ed in grado di valutare qualsiasi cambiamento, anche minimo.

Da non dimenticare un altro fattore vantaggioso: i costi contenuti. L’innovativo cerotto, difatti, costa appena 61 euro per ogni monitoraggio.