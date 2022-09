Elettra Lamborghini non ci sta | Le accuse sono troppo grandi e non può restare a guardare

Non vuole che si parli male di lei in trasmissione. Questo ha spinto Elettra Lamborghini ad adire le vie legale e a mandare una diffida agli autori del reality in onda su Canale 5.

La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” è partita da poco, ma già da ora sembra essere la classica trasmissione che molti di dicono di non guardare, ma di cui poi tutti parlano.

Basta infatti farsi un giro sui social per venire a conoscenza degli argomenti di cui si parla in occasione della diretta o per vedere alcuni video dei protagonisti. Nonostante lei non sia tra i concorrenti, Elettra Lamborghini ha deciso di muoversi in maniera tempestiva per tutelare il suo nome ed evitare che lei possa essere nominata in modo per lei inappropriato.

Elettra Lamborghini: “Basta parlare di me”

Chi conosce bene il “Grande Fratello” sin dalla sua prima edizione, quella a cui partecipavano i cosiddetti “Nip”, sa bene come vengano coinvolti anche familiari e amici dei concorrenti. Questo è certamente un modo per conoscerli meglio, oltre che per far sentire loro in maniera minore la lontananza.

La situazione si complica, però, quando all’interno della Casa c’è qualcuno che non ha mantenuto buoni rapporti con tutti i suoi parenti. Il rischio concreto di dire una parola fuori posto o di esprimersi in un modo non del tutto gradito può essere dieto l’angolo.

E’ quello che è successo Elettra Lamborghini, che ha deciso di correre ai ripari per tutelare il suo nome nonostante siano trascorse solo due puntate.

Alfonso Signorini, infatti, ha voluto puntare su una delle sue sorelle, Ginevra, con cui non scorre certamente buon sangue, come ha rivelato la diretta interessata. Anzi, i problemi sarebbero stati evidenti l’ultimo Natale, quando la “gieffina” sarebbe stata fatta allontanare perché non gradita alla cantante, che si era presentata con suo marito.

Una situazione difficile da sbrogliare

Ginevra non ha avuto brutte parole nei confronti della sorella, pur avendo rivelato di non essere a conoscenza del motivo per cui Elettra abbia deciso di smettere di parlarle, oltre che di bloccarla sui social.

I pareri su di lei sono per ora divisi. C’è chi ritiene che lei sia quella che ne sta soffrendo maggiormente, ma anche chi pensa ch la sua versione dei fatti sia una “scena” per entrare nel cuore del pubblico. Stabilire da che parte sia la verità è per ora tutto da capire.

Ginevra Lamborghini per ora ha provato a tendere la mano a Elettra e a rivelare di voler fare il possibile per riprendere i contatti. La risposta che ha ricevuto è stata però tutt’altro che incoraggiante: una diffida letta in diretta Tv per evitare che si parli di lei in trasmissione.

La concorrente, almeno per ora, non sembra averla presa troppo male, ma anzi si augura di poter presto appianare tutto: “Vorrei chiederle scusa per essermi comportata in maniera torbida nei suoi confronti perché ero accecata dalla rabbia – ha detto ad Alfonso Signorini -. La mia porta per lei è sempre aperta. A me manca un pezzo del mio cuore”.