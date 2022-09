GF Vip 7, Antonino parla del figlio di Belen Santiago e scatta la censura

Nella casa del Grande Fratello Vip, in questi giorni, Antonino Spinalbese ha parlato più volte di Belen Rodriguez: ma i social sono sospettosi.

Sin dal suo primo giorno, anzi a dire il vero anche prima di entrare nella casa più spiata d’Italia e si trovava fuori dalla porta rossa, Antonino Spinalbese ha tirato spesso in ballo la sua ex compagna Belen Rodriguez.

Del resto non è certo un segreto: l’ex hair stylist dei vip deve la sua fama alla relazione avuta con la conduttrice di Tu Si Que Vales. I due, che sono stati insieme quasi un anno e mezzo, hanno avuto una figlia, Luna Marì.

Oggi Belen Rodriguez è tornata insieme al suo ex marito, il conduttore Rai e giudice di Amici, Stefano De Martino. La coppia, ha un figlio, come sappiamo, Santiago.

Le parole di Antonino Spinalbese

Nel corso di una chiacchierata fatta con George Ciupilan, Cristina Quaranta e Sofia Giaele De Donà, Antonino Spinalbese ha risposto ad alcune domande fatte dai suoi coinquilini. In particolar modo è stato chiesto all’ex compagno di Belen Rodriguez se proverebbe un po’ di disagio per sua figlia Luna Marì ad avere una compagna al suo fianco oggi. Ha risposto: “Non è facile, anche perché devi trovare una a cui sta bene la cosa”.

La situazione in generale alla quale potrebbe riferirsi il gieffino riguardo alle difficoltà di una nuova compagna, oltre alla presenza di una figlia, potrebbe riguardare l’avere una ex così famosa. In seguito è stato chiesto a Antonino Spinalbese chi avesse scelto il nome della piccola: l’ex hair stylist ha risposto che Luna è stato scelto da Santiago, mentre Marì lo ha aggiunto lo stesso Spinalbese. A questo punto Sofia Giaele De Donà incuriosita ha chiesto quale fosse il suo rapporto con il figlio di Belen e Stefano De Martino.

Antonino censurato?

Antonino Spinalbese, alla domanda di Sofia Giaele De Donà, ha risposto: “È stato bellissimo, cioè è stato…”, ma a questo punto è stato silenziato.

Microfono spento e inquadratura cambiata per Spinalbese che sembra essere proprio stato censurato, come mai? Sui social si è scatenato un putiferio, in molti credono infatti che l’azione sia stata “preventiva” per evitare polemiche e richiami da parte dello staff di Belen Rodriguez. Sarà così? Staremo a vedere.