GF Vip 7, uno dei gieffini si schiera apertamente con Gemma: “Andrei a Uomini e Donne e a Tina…”

Nella casa del GF Vip 7, uno dei concorrenti, ha preso le parti di Gemma nell’eterno scontro contro Tina a Uomini e Donne.

Loro sono due grandi protagoniste del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da oltre vent’anni da Maria De Filippi su Canale 5, tutti i giorni in daytime, Uomini e Donne.

Stiamo parlando dell’opinionista Tina Cipollari e della dama Gemma Galgani. Le ultime stagione della trasmissione di Cologno Monzese sono state certamente caratterizzate dagli scontri tra le due.

Addirittura, questa estate, si è parlato di un clamoroso addio da parte di Gemma Galgani, definita esasperata, dai continui attacchi. Il pubblico è diviso e anche se la dama è tornata nello show non sono di certo diminuiti gli scontri. Anzi, il primo della nuova stagione è andato in onda proprio nella prima puntata.

Le parole di Giovanni Ciacci

C’è chi pensa che in realtà faccia tutto parte di uno show, chi invece che si sia andati decisamente oltre: Gemma Galgani è troppo nel mirino di Tina Cipollari e di Gianni Sperti? Già qualche tempo fa, a prendere le difese della dama, fu il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi. Ma questa volta, dalla sua parte, si è schierato anche un gieffino vip.

Si tratta di Giovanni Ciacci, esperto di moda, opinionista tv ed ex protagonista della trasmissione di Rai Due, Detto Fatto, condotta prima da Caterina Balivo e poi da Bianca Guaccero. In una conversazione con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip – nella quale è entrato qualche giorno fa – Ciacci ha affermato: “Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. Voglio difendere Gemma perché mi piace tanto quella donna”.