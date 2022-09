Ilary, il messaggio per lui è inequivocabile: “Mi perdoni?” | Nessuno se lo aspettava

Le parole di Ilary Blasi non lasciano adito ad interpretazioni. Vuole farsi perdonare per ciò che ha fatto.

Quello che tutti aspettano, ma che non osano dire, può essere solo immaginato. Ancora una volta il web può ingannare chi spera in qualcosa di diverso e chi sogna di rivedere ciò che il passato ci ha regalato. Un mondo dello spettacolo che è capace di voltare faccia e di fare marcia indietro non appena le telecamere si spengono, ma questa volta non è così.

Ormai tutti parlano di ciò che è successo fra la coppia regina di Roma, che era nota al pubblico nostrano come modello di famiglia da seguire. E sì, proprio del calciatore della capitale Francesco Totti, idolo dei tifosi romani, e della showgirl Ilary Blasi, fautrice del trash all’italiana, con i vari programmi televisivi in cui ha partecipato e condotto.

La situazione attuale di Ilary Blasi

Quello che è successo fra la coppia ha riempito le pagine del web e dei giornali. Infatti, i due si sono separati e sembra che la tensione fra di loro sia divenuta uno spettacolo tutto da seguire. Ogni parola emessa dalla loro bocca è seguita con intrepido respiro, come non ci fossero altre dinamiche attuali da seguire e conoscere a fondo.

Eppure, l’argomento tira e come, dato che i lettori amano questo tipo di gossip, tralasciando attività culturali e informative. E via con interviste e video condivisi sul web, che non possono che mettere legna da ardere nella situazione relativa ai loro atteggiamenti. Una relazione lunga e durata diversi anni, che si è logorata come tante altre, visti i dati delle separazioni nel nostro paese.

Il messaggio inequivocabile lanciato da Ilary Blasi

Tutti immaginerebbero che le parole di perdono affermate dalla showgirl siano dedicate proprio alla sua, ormai, vecchia situazione sentimentale. Per i più romantici, purtroppo, ci duole dire che non è affatto così. Infatti, Ilary Blasi, durante un video girato per Tik Tok, con la sua tipica parlata romanesca conversa con un uomo, che non è Francesco Totti.

Si tratta del proprietario di un noto locale della capitale, a cui chiede “mi perdoni?”. Il motivo per cui ha affermato queste parole è relativo a una cena che vorrebbe scroccare. Si parla di un amico, quindi, le risate che sono seguite hanno fatto da contorno a questo mini siparietto aperto dalla donna. Che forse avrebbe tanto altro da farsi perdonare con chi tanto l’ha amata, a detta dell’ex marito.