Raffaella Carrà, quel rimpianto che si è portata dietro fino alla fine | Troppa sofferenza per la regina della tv

C’è stato solamente un rimpianto nella vita di Raffaella Carrà. Purtroppo la regina della televisione italiana non è mai riuscita a realizzare uno dei suoi sogni più grandi.

È passato poco più di un anno dalla morte di Raffaella Carrà. Cantante, attrice, ballerina, conduttrice e showgirl, è destinata ad essere ricordata come la regina della televisione italiana.

Dal suo esordio negli anni cinquanta al suo decesso è sempre stata una presenza fissa nel mondo dello spettacolo con un grandissimo successo non solo in Italia ma anche all’estero. In particolare in Spagna e in America Latina.

Un’icona del mondo dello spettacolo

La Carrà è diventata una vera e propria icona. Canzoni come “Tanti auguri”, “Rumore”, “Tuca Tuca”, “Pedro” e “A far l’amore comincia tu” hanno lasciato il segno nella storia della musica del paese.

Mentre sul piccolo schermo è stata il volto di trasmissioni celebri come “Pronto, Raffaella?”, “Carramba! Che sorpresa” e “Carramba! Che fortuna”. La sua è stata una carriera leggendaria.

È diventata un punto di riferimento per milioni di persone e la sua dipartita è stata fortemente compianta. Numerosi sono i riconoscimenti con cui è stata premiata e oggi continua ad essere omaggiata.

Nonostante il successo, però, l’artista ha sempre avuto un rimpianto. Un sogno che non è riuscita a realizzare, fino a quando è diventato troppo tardi. Lei stessa ne ha parlato nel corso di un’intervista.

Le parole dell’artista

Prima di lasciarci la Carrà ha ammesso di avere un rimpianto. “Un figlio mi manca moltissimo” ha rivelato in un’intervista. Nonostante il suo amore per i bambini, infatti, l’artista non ha mai avuto figli.

“Quando potevo averlo in realtà non l’ho avuto perché non mi piaceva portarlo in giro per il mondo. Quando molto più tardi l’ho voluto non è voluto venire più lui” ha spiegato. Per lei è stato molto doloroso e si è pentita di non averci provato prima.

Proseguendo, ha aggiunto: “Certo che ho rimpianti, mi piacerebbe moltissimo avere un bambino. Credo che forse ridurrei anche moltissimo il mio lavoro”. La Carrà sarebbe stata disposta ad accantonare gli impegni lavorativi pur di prendersi cura del suo bambino.

Purtroppo l’artista non è mai riuscita a realizzare il suo sogno. In compenso ha adottato tanti bambini a distanza, in diverse parti del mondo. Inoltre si è sempre battuta per il tema delle adozioni, tanto da aver condotto il programma “Amore”. La Carrà non sarà riuscita ad avere un figlio ma ha cambiato la vita di molti bambini ed è stata un modello per milioni di persone che, ancora oggi, continuano ad amarla.