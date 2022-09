Avete mai visto Giorgia Meloni da giovanissima? È irriconoscibile, ma già a quell’età faceva parlare di sé

Giorgia Meloni è una delle donne più famose in Italia. Oggi la conosciamo un po’ tutti, ma l’avete mai vista quando era giovanissima?

La politica è un qualcosa di profondamente importante, visto che riguarda ognuno di noi. Politica oggi può significare tante cose, ma in primis dovrebbe recuperare il suo significato primordiale: amore per la città.

La politica italiana è piena di partiti, ed ognuno di noi sceglie, in base alle proprie ideologie, quale corrente seguire.

Si è sempre detto che le donne hanno una marcia in più, e difatti la politica italiana pullula di donne con idee chiare e decise. Fra queste non possiamo non citare Giorgia Meloni, donna conservatrice, ma molto determinata a raggiungere i suoi obiettivi.

Giorgia Meloni: biografia

Giorgia Meloni nasce a Roma nel 1977, la politica ha dunque 45 anni. Trascorre la sua infanzia ed adolescenza nel quartiere Garbatella di Roma. Dal 1990 a 1996 ha studiato presso l’istituto “Amerigo Vespucci”, conseguendo la maturità linguistica.

A partire dal 1992 entra a far parte del Fronte della Gioventù, organizzazione giovanile del partito Movimento Sociale Italiano- Destra Nazionale.

Nel 2004 viene eletta presidente nazionale di Azione Giovani. Nel 2006 diventa presidenza di Azione Giovani, mentre nel 2008 viene eletta alla camera dei deputati con Alleanza Nazionale. Sempre nel 2008 diventa Ministro della Gioventù nel quarto Governo Berlusconi. Negli anni successivi diverrà presidente di Fratelli D’Italia

Giorgia Meloni: vita privata

Dopo aver parlato della carriera politica di Giorgia Meloni, passiamo alla sua vita privata. La donna, pur dichiarandosi ferma sostenitrice delle famiglie tradizionali, non si è mai unita in matrimonio. Meloni, difatti, ha un compagno stabile da diversi anni, ma i due non sono mai convolati a nozze.

Il compagno di vita della politica è Andrea Giambruno, con cui ha una figlia nata nel 2016.

Ecco come era Giorgia Meloni da giovane

Oggi Giorgia Meloni è una leader dalle idee conservatrici, ma fin da ragazzina ha avuto una certa passione per la vita politica.

In questa foto appare da giovanissima mentre era impegnata nel gruppo di Azione Giovani. Meloni ha sempre avuto le idee molto chiare riguardo al suo futuro, desiderando in ogni caso seguire i valori della Destra ad ogni costo.

Da giovane il suo impegno in poi politica l’aveva fatta diventare la protagonista di un brano rock orientato a destra. La ragazza di periferia era stata definita “Coatta antica in un corpo da bambina”. A lei erano dedicate numerose strofe una tra le quali la accomunava ad un cerbiatto, ma con i co…ni quadri! A giudicare da questo scatto, Giorgia non è cambiata poi tanto, né nell’aspetto fisico né nei principi.