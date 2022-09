Claudia Ruggeri, tra scollatura e spacco non si sa dove guardare | Lo scatto bollente infiamma il web

Claudia Ruggeri è tornata a vestire i panni della “Miss Claudia” in TV e c’è da dire che il ruolo le calza a pennello a giudicare dai look mozzafiato che indossa. Una visione per i suoi fan.

Si è da poco conclusa la stagione estiva durante la quale Claudia Ruggeri non si è mai tirata indietro dal pubblicare foto al cardiopalma per i suoi follower. Il fisico statuario messo in mostra attraverso numerosi post sui social, ha infiammato puntualmente i fan: bikini ridottissimi al mare e in montagna per la felicità del suo pubblico.

Claudia Ruggeri, L’esordio in Tv da Bonolis più di 15 anni fa

Claudia Ruggeri, per tutti “Miss Claudia” di Avanti un Altro, è in televisione già da 18 anni. Era, infatti, il 2004 quando ha esordito nel corpo di ballo di Domenica in e Ciao Darwin. E’ stato, poi, Piero Chiambretti a donarle un ruolo in primo piano nel suo programma Chiambretti c’è.

E’ stata, però, l’esperienza da Paolo Bonolis a farla conoscere al grande pubblico. Ancora oggi, dopo tanti anni, Claudia lavora per il suo team ed in queste ultime stagioni ha indossato a pennello i panni di miss Claudia del mini mondo di Bonolis.

Claudia, come molti sanno, è la cognata di Paolo poiché ha sposato il fratello di sua moglie, Marco Bruganelli. Un amore che dura ormai da tantissimi anni scoccato proprio nel back stage di ciao Darwin.

Da studentessa modello a Miss mozzafiato

Tra le altre cose, però, la showgirl trova anche il tempo di coltivare la sua più grande passione. E’ iscritta, infatti, alla facoltà di Psicologia dove frequenta i corsi per diventare Criminologa, sua grande passione. Un’ambizione totalmente distante da quello che fa oggi, ma altrettanto appassionante.

Chissà cosa riserverà il futuro a Claudia, ma per il momento lei si dedica anche al lavoro in TV. Ora, che ha ripreso i suoi impegni televisivi la showgirl non perde occasione per mostrarsi più bella che mai.

L’outfit che indossa per la puntata del giorno, è da far girare la testa. Un micro abito con una trasparenza sul decolletè esagerata. Lo spacco della gonna, messo in risalto dalle chilometriche gambe accavallate con sensualità, è da rimanere senza parole.

A completare l’immagine sexy dei tacchi vertiginosi che slanciano la figura già perfetta. Che dire, in questo attimo di Break, come scrive lei stessa sul post, ha trovato il tempo per accontentare anche i suoi fan che sicuramente mostreranno la loro gratitudine con migliaia di like e commenti.