Del Piero, che gaffe in diretta tv | Sui social impazzano gli sfottò

L’ex calciatore italiano Alessandro Del Piero è stato protagonista di una gaffe in diretta televisiva che ha scatenato le prese in giro sui social.

Alessandro Del Piero è uno dei calciatori più iconici sia Italia che al di fuori dei nostri confini. Con la maglia della Juventus ha scritto la storia in Serie A e non solo. E lo stesso vale per quella della Nazionale, con cui ha conquistato il leggendario successo nel 2006 al Mondiale in Germania.

Pinturicchio, come fu soprannominato dall’Avvocato Gianni Agnelli, detiene il record assoluto di presenze ufficiali con il club bianconero, ben 705, e anche quello di numero di gol segnati con la squadra torinese, 290.

Del Piero ha giocato 19 anni con la Juventus, prima di salutare il mondo bianconero e provare esperienze all’estero. Prima in Australia al Sidney, poi nell’esotica esperienza in India al Delhi Dynamos. Dopo quest’ultima esperienza, lo storico 10 juventino decise di appendere gli scarpini al chiodo nel 2015.

L’ex calciatore italiano, una volta ritiratosi, si è trasferimento negli Stati Uniti con tutta la sua famiglia. A Los Angeles ha aperto un ristorante, il N.10, in uno dei quartieri più di moda della città americana, inaugurato nella primavera del 2018.

Del Piero è comunque rimasto nel mondo del calcio, facendo da opinionista per Sky Sport quando va in scena la Champions League ma anche per altre televisioni straniere. E proprio ospite in una di queste, si è reso protagonista di una incredibile gaffe che ha in pochissimo tempo fatto il giro del web.

Del Piero, che gaffe durante Italia-Inghilterra: i social non perdonano e parte lo sfottò

Del Piero è stato ospite del canale britannico Channel 4 per analizzare in veste di opinionista il match di Nations League tra Italia e Inghilterra che si è disputato a San Siro e vinto dagli Azzurri per 1-0. E proprio nel corso dei vari commenti post partita, l’ex bianconero è stato autore di un incredibile “scivolone”.

Al termine dell’incontro, infatti, Del Piero ha evidenziato la buona prestazione di Wright-Phillips tra le fila inglesi. Il problema? Il calciatore nominato si è ritirato nel 2019 e non giocava con la Nazionale dei Tre Leoni dal 2010.

“Per tutto il tempo in cui l’Inghilterra ha pressato alta, ha avuto un paio di occasioni pericolose, soprattutto quando Wright-Phillips ha mosso la palla” ha dichiarato l’ex 10 della Juventus probabilmente riferendosi a Sterling che occupa la stessa posizione in cui giocava il connazionale.

La gaffe di Del Piero non è passata inosservata e in pochissimo tempo la macchina del web si è messa in moto facendo diventare virali le dichiarazioni dell’italiano e facendo partire anche una serie di ironici sfottò.