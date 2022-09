Fiorello: il ritorno in tv è imminente | Uno spettacolo incredibile, tutto da seguire

A breve vedremo Fiorello nuovamente in tv. Lo spettacolo che andrà a dirigere sarà pieno di ilarità, come al suo solito.

Dopo il grande clamore avuto per il Festiaval di Sanremo, lo showman è ormai pronto a fare ritorno davanti alle telecamere. Un annuncio, quello dell’abbandono all’Ariston, che non sembra né gradito, né accettato da parte dei suoi fan. Tutti sperano in un passo indietro, dato che gli ultimi anni di lui e Amadeus sul palco sono stati di enorme successo.

Vuoi il Covid e l’obbligo di rimanere a casa, oltre al timore di uscire, vuoi anche l’enorme bravura dei conduttori, sembra che il Festival guidato da Fiorello abbia toccato numeri senza precedenti. Di certo, il suo estro e l’ilarità di cui è capace sul palco hanno fatto da cornice insaziabile da parte dei telespettatori. Ora, tanti lo aspettano a braccia aperte e sembra che il momento sia giunto.

Fiorello, uomo di spettacolo a 360°

Come dimenticare il suo codino al programma Karaoke di Mediaset? Una volta che si trova su qualsiasi palcoscenico, lo showman sa dirigere in maniera egregia ogni situazione si trovi di fronte. Un vero uomo di spettacolo, capace di affrontare ogni genere di situazione e di poter reagire andando a braccio a ogni evento.

Come dimenticare ciò che ha passato con Bugo e Morgan a Sanremo? Impossibile, dato che sarà una scena che rimarrà negli annali della tv. Anche in quel momento ha saputo muoversi nel modo giusto, cercando di nascondere ciò che stava accadendo.

Uomo che vive di show e che anche quando era lontano dalle telecamere delle tv nazionali, riusciva ad avere un enorme seguito con gli spettacoli mattutini, girati semplicemente con lo smartphone.

Il ritorno in tv di Fiorello

Siamo tutti pronti ad accogliere nuovamente il suo modo di fare all’interno del mondo dello spettacolo. Ancora non esiste un annuncio ufficiale, ma sembra che ormai sia in procinto di fare ritorno in tv.

Il programma che andrà a gestire, molto probabilmente, sarà adeguato ai suoi atteggiamenti, ricchi di ironia. I palinsesti Rai ancora non lo segnalano, ma la fascia oraria in cui andrà ad agire sarà, sicuramente, quella mattiniera.

Fiorello ci ha mostrato, già in passato, quanto a lui piaccia dare il buongiorno agli italiani. Col suo modo di sorprendere con affermazioni sempre sul pezzo, ha sempre saputo far ridere anche di prima mattina. Proprio in quel contesto si andrà a muovere, visto che di esperienza in merito ne ha da vendere.