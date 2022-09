GF Vip 7, Soraia entra nella casa e si scontra con Elenoire: “Tu mi hai offeso”

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino sono stati i grandi protagonisti della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7: ecco cosa è successo.

In questi giorni, il rapporto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino è stato al centro della narrazione della casa del Grande Fratello Vip 7. Come prevedibile, nella puntata andata in onda nella serata di ieri, Alfonso Signorini ha affrontato la vicenda.

Come i telespettatori sanno, c’è stato un accesa discussione – con accuse reciproche – tra Luca e Elenoire, con l’influencer che ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di: “Vergognarsi di lei”.

Stando alla versione di Elenoire, Luca – dopo la messa in onda della clip nella precedente puntata – avrebbe fatto dietrofront dopo aver manifestato un interesse iniziale nei suoi confronti. Luca invece ha sempre parlato di un’amicizia tra i due.

L’affondo del conduttore

Alfonso Signorini, come detto, ha parlato della situazione tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino nel primo spazio della puntata. Il conduttore, prendendo le parti dell’ex di Uomini e Donne, ha spiegato: “Sceneggiate! Luca è fidanzato. A me è sembrato stonato che tu abbia tirato in ballo il fatto che ti abbia rifiutato solo perché sei transgender. Luca avrebbe avuto questa reazione con chiunque”.

Anche per il pubblico social la reazione di Elenoire Ferruzzi sarebbe eccessiva: Luca non avrebbe mai manifestato, per molti, l’interesse di cui parla l’influencer, essendo fidanzato con Soraia Ceruti, scelta proprio nel corso della sua avventura nel programma di Maria De Filippi.

Lo scontro con Soraia

Dopo aver mostrato a Luca Salatino un post Instagram della sua compagna Soraia Ceruti – fatto leggere tra l’altro a Elenoire Ferruzzi – l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un copioso pianto. Ma c’è stata una sorpresa per lui: la stessa Soraia è arrivata in casa. Ma è stata anche un’occasione per confrontarsi con Elenoire Ferruzzi, alla quale l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi ha spiegato che in nessun modo Luca l’ha ingannata.

Soraia è poi partita all’attacco: “Scusami, però mi hai offesa. Hai detto che se mi avresti incontrata avresti tirata giù la saracinesca”. Risposta di Elenoire: “Stavo semplicemente scherzando. Ho detto una cosa goliardica”. In seguito la compagna di Luca ha ricordato alla Ferruzzi che lei ha espresso il desiderio di: “Buttare fuori Luca”. Anche in questo caso Elenoire si è difesa dicendo: “Qui i sentimenti di odio e di amore vengono esaltati all’ennesima potenza. Solo chi è qui dentro può saperlo. Qua cambia tutto. Purtroppo escono anche queste situazione”.