Giulia Salemi, l’annuncio sulla maternità: “Tra qualche mese” | Social in deliro

Giulia Salemi, dal web alla tv. L’influencer Italo – persiana è stata scelta da Alfonso Signorini per affiancarlo in prima serata al GF VIP 7

Alfonso Signorini ha puntato su Giulia Salemi. L’influencer italo-persiana è stata scelta dal conduttore come volto del prime time del Grande Fratello Vip 7 nel ruolo di “Portavoce dei social”.

Intervistata da un noto settimanale l’influencer ha raccontato di come è iniziata questa avventura in cui Alfonso Signorini l’ha coinvolta. Ha così dichiarato: “Questa estate mi ha telefonato per invitarmi a Mykonos con Pierpaolo dicendomi che doveva parlarmi”.

Poi Giulia aggiunge: “L’ho raggiunto e la stessa sera mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un Gf Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del web in diretta”.

Giulia Salemi approda al GF Vip 7 in una veste inedita

Giulia Salemi approda al GF VIP 7. Non in qualità di concorrente ma come prescelta da Alfonso Signorini per il ruolo di portavoce dei Social. In una recente intervista l’influencer italo-persiana condivide la sorpresa e lo stupore provati nel scoprire la scelta del conduttore.

Da buona scaramantica ha inizialmente tenuto per sé la notizia come raccontato: “Io non ci credevo, sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno fino all’ultimo, negando le voci che circolavano”. Approdata in prima serata su Canale Cinque il suo compito è quello di selezionare i tweet più curiosi da passare a Signorini.

Giulia Salemi esperta social: così sceglie i Tweet per Alfonso Signorini

Giulia Salemi è il braccio destro social di Signorini durante la diretta in prima serata del GF Vip 7. Sul suo nuovo ruolo ha dichiarato: “Intanto ho un profilo Twitter creato ad hoc, per non essere influenzata dai miei fan. Tra i commenti più popolari scelgo quelli che mi fanno ridere o che potrebbero innescare delle dinamiche tra i concorrenti. Mando una selezione dei messaggi agli autori attraverso una chat e poi loro li scremano”.

Giulia ha poi imparato a gestire gli hater dichiarando: “Guardo quello che dicono, ma ho un maggiore distacco rispetto al passato: ho imparato ad essere più sicura di me e a capire da sola quando faccio bene o male“. L’influencer ha poi risposto alla domanda su una eventuale dolce attesa declinano l’attuale possibile maternità: “Ci piacerebbe, magari tra qualche mese”.