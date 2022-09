Il libro bomba di Harry è pronto: “Parole insensibili sulla Regina Elisabetta II”

Il Principe Harry ci ripensa: la sua autobiografia potrebbe ledere la memoria della Regina Elisabetta II. Ecco il suo piano.

La dipartita della Regina Elisabetta ha sconvolto il Regno Unito – ma anche il resto del mondo – e in questi giorni si è parlato moltissimo delle fratture all’interno della Famiglia Reale.

Stando ai rumors, i Windsor proverebbero ancora poca fiducia nei confronti del Principe Harry e della Duchesa Meghan Markle. Motivo? L’autobiografia, pronta e in uscita a fine anno, del fratello di William.

Ma c’è una novità: a quanto pare, Harry, vorrebbe cambiare alcuni pezzi del libro che parlerebbero della Regina Elisabetta in maniera “insensibile”. Ovviamente, il libro è stato scritto prima della morte della Sovrana.

La fonte del The Sun

Il tabloid The Sun, ha raccontato, citando una fonte, che la casa editrice del libro avrebbe deciso di far slittare – per una questione di pubblicità – il libro al 2023, forse in primavera. Il Principe Harry vorrebbe approfittare di questo lasso di tempo per modificarne il contenuto, in particolar modo dove si parla della Regina Elisabetta II. Alcuni contenuti, infatti, potrebbero offendere la memoria della Sovrana e, in questo periodo storico, molti britannici non lo perdonerebbero al fratello di William.

Sul The Sun si legge: “Gli editori hanno pagato 20 milioni di dollari in anticipo perché sapevano che qualunque cosa fosse stata scritta avrebbe portato enormi vendite e un’immensa visibilità. […] Alla fine la bozza definitiva è stata conclusa, approvata e sono stati spesi molti soldi ed energie per assicurare che il libro venisse pubblicato quest’anno”. Ed ha concluso: “Ma Harry ha messo i bastoni tra le ruote perché vuole assolutamente perfezionare il lavoro alla luce della morte della Regina, del suo funerale, dell’ascesa al trono del padre Carlo”.

Cosa potrebbe accadere

Non è chiaro cosa potrebbe aver scritto il Principe Harry, ma la notizia sta facendo davvero scalpore nel Regno Unito. Si tratterà forse di un’azione di marketing? Staremo a vedere. Intanto, il fratello di William è tornato subito in California insieme a sua moglie Meghan Markle.

Da questo si apprende da Buckingham Palace, il Principe William e la Principessa Meghan Markle voleranno negli Stati Uniti, a Boston, il prossimo dicembre. Al momento, non è previsto alcun incontro con i Duchi del Sussex.