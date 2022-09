Il padel ha conquistato tutti, ma sapete che praticarlo aiuta nel lavoro? Il motivo è incredibile

Ormai da qualche tempo è in crescita in Italia il numero di persone che amano praticare il padel nel tempo libero. Questa è un’occasione che fa bene non solo al fisico e alla mente, ma che aiuta a essere più efficienti anche nella professione.

Il calcio resta certamente lo sport più amato in Italia, in grado di attirare l’attenzione di milioni di persone, oltre a essere considerato una vera e propria industria grazie al numero di persone impiegate nell’indotto.

Nonostante questo, sono sempre di più il numero di persone che si stanno appassionando al padel, al punto tale da spingere diverse amministrazioni ad aprire campi per giocare sul proprio territorio. Pensare che questa disciplina sia adatta solo per distendere la mente nel tempo libero sarebbe però un errore.

Tutti pazzi per il padel

Praticare sport nel tempo libero a volte è quello che ci vuole per poter distendere i nervi e staccare la spina dopo una giornata lavorativa stancante. Ormai da qualche tempo c’è chi ha scelto di puntare sul padel, una disciplina che sta raccogliendo sempre maggiori consensi nel nostro Paese.

Non tutti però ne conoscono l’origine. Tutto si deve infatti a un errore. Il magnate messicano Enrique Corcuera aveva infatti chiesto di costruire un campo da tennis nella sua villa di Acapulco, ma si è poi reso conto che raggiungere l’obiettivo sarebbe stato difficile a causa della presenza di opere di muratura.

Darsi per vinto non era però per lui e così ha deciso di trasformare quei muri in sponde che sarebbero poi stati utilizzati durante le partite. Da qui è stato lui a pensare a una serie di regole speciali, che sono poi diventate parti integranti del padel.

A differenza del tennis, che può richiedere una maggiore preparazione fisica, qui possono mettersi alla prova un po’ tutti visto che servono pochi scatti per poter giocare, oltre a una buona prontezza di riflessi.

Benefici anche per il lavoro

Fino ad ora molti hanno pensato allo sport soprattutto come a un beneficio per il corpo e per la mente, ma i vantaggi sono molti di più.

Chi decide di praticarlo con costanza, infatti, ha verificato in prima persona quanto possa garantire anche un maggiore rendimento sul lavoro. Anzi, c’è chi lo consiglia soprattutto per chi fa un’attività che richiede una buona preparazione mentale.

In una disciplina come il padel è importante essere concentrati per fare il punto velocemente, esattamente come accade per gli scacchi. Ed è per questo che molti se ne sono appassionati perché sanno quanto aiuti a essere concreti e a porsi degli obiettivi da raggiungere, come devono fare molti nella propria professione.