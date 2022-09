Andrea Delogu, si sfoga per il suo scivolone | “Non immaginavo tanto casino”

Andrea Delogu si è trovata ad essere costretta a presentare le proprie scuse per un suo recente scivolone. Non pensava che si sarebbe scatenato tutto questo “casino”.

Ogni sua uscita scatena inevitabilmente un’eco mediatica eccezionale. Che sia una foto in costume, una dichiarazione online, o come questa volta, un innocuo post, il pubblico si sente in dovere di giudicare e commentare.

Il video su TikTok che ha scatenato la polemica

La notizia, che inspiegabilmente negli ultimi giorni ha fatto il giro del web, è quella scaturita da un breve video su TikTok pubblicato della stessa conduttrice. Andrea Delogu ha raccontato con semplicità e schiettezza di essere stata “rimbalzata” dalla proprietaria di una trattoria in una delle zone più esclusive di Roma, il quartiere Prati, perché presumibilmente indossava abiti non adatti.

Ha raccontato, infatti, di essere uscita dalla palestra con un suo amico e, dopo aver chiesto alla proprietaria di poter mangiare da loro, di aver ricevuto un inspiegabile rifiuto. La proprietaria ha dichiarato di essere al completo, quando Andrea e il suo accompagnatore si trovavano davanti ad un locale praticamente vuoto.

Tornata a casa, la conduttrice ha provato a prenotare telefonicamente e, a sorpresa, i posti, in quel caso, erano tornati disponibili! Ecco quindi confermati i suoi sospetti e cioè quelli di essere stati cacciati per il dress-code non adeguato.

Da questo è scaturita una polemica più grande del dovuto. Non è infatti tardata ad arrivare la risposta della proprietaria che si è affrettata a precisare di non aver rifiutato nessuno, ma di essere stata costretta a mandare indietro gli avventori a causa di alcune prenotazioni poi disdette.

Il post di “scuse” di Andrea Delogu

Alla vicenda sono susseguiti numerosi commenti e critiche degli utenti social. E’ per questo che Andrea Delogu, nell’ultimo post pubblicato su Instagram, ha voluto precisare l’accaduto. L’ha rinominato tuta Gate, con l’ironia che la contraddistingue in ogni sua uscita.

Scrive “Raga, era un video diario dove non si menzionava nessuno per non danneggiare nessuno, ma non pensavo che un Tik Tok potesse fare più casino di una classica foto in costume”.

Queste le frasi chiarissime con le quali la rossa più famosa d’Italia tende a giustificarsi per l’accaduto. Sottolinea che in quel locale si mangia benissimo ed è per questo che aveva intenzione di sedere ai loro tavoli quella sera. Insomma, una faccenda che ha richiamato l’attenzione di troppi, e che, come al solito, ha scatenato una polemica esagerata sul web.