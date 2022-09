Charlene di Monaco stupisce tutti: così la Principessa mette fine ai rumors sul suo matrimonio

La Principessa Charlene di Monaco torna al Principato più in forma che mai, dopo aver sconfitto i problemi di salute e le malelingue sul suo matrimonio

Charlene di Monaco torna a sorridere. L’ex nuotatrice sudafricana e moglie di Alberto di Monaco ha regalato ai fotografi una nuova immagine di sé, dopo il brutto periodo che l’ha vista lontana dal Principato e dalla mondanità.

Un ritorno in grande stile per Charlene di Monaco dopo i lunghi mesi trascorsi ad occuparsi delle sue delicate condizioni di salute. La principessa ha trascorso gli ultimi mesi del 2022 tra gli ospedali del Sudafrica e le cliniche in Svizzera.

La sua lontananza dal Principato aveva immediatamente fatto circolare voci di crisi nel matrimonio tra lei e Alberto. Ma il peggio sembra passato e Charlene ritorna più in forma che mai a fianco del marito, diventando protagonista della vita mondana del Principato.

Il ritorno di Charlene

Negli ultimi mesi si erano fatte insistenti le voci di crisi tra Charlene Wittstock e Alberto di Monaco a causa della lontananza dall’ex nuotatrice dal Principato. In realtà la principessa si era allontanata per prendersi cura della sua salute ed oggi si mostra più in forma che mai.

Lo scorso sabato Charlene ha preso parte all’inaugurazione di una nuova boutique a Monte Carlo e per tagliare il nastro ha optato per un look non convenzionale. Per l’apertura della nuova boutique Panerai, ha indossato un abito nero con giochi di pizzi e trasparenze e un intrigante effetto vedo-non-vedo, contrastato dalle maniche lunghe e dal colletto rigoroso.

Colei che molti hanno definito la principessa triste è in realtà apparsa felice e radiosa, rasserenando chi da tempo era preoccupato per le sue condizioni di salute e per il suo benessere mentale. Sicuramente la ritrovata vicinanza con i figli avrà voi portato giovamento al suo benessere psicofisico.

Solo pochi giorni fa la principessa ha partecipato insieme ad Alberto di Monaco ai funerali della Regina Elisabetta, occasione in cui era apparsa chiaramente sottotono e malinconica. Anche in quell’occasione la coppia si è mostrata unita, sconfiggendo i gossip di un matrimonio al capolinea.