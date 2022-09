Chiara Ferragni umilia Fedez | Lei è proprio su un altro livello

Sono una delle coppie più seguite del web, ma fra di loro non mancano i battibecchi. Questa volta è Chiara che sembra voler umiliare suo marito Fedez. Il confronto tra i due non regge decisamente.

Solo lei si aggira sui 30 milioni di follower e se si contano pure quelli di suo marito Fedez, i numeri diventano veramente incredibili. La coppia Ferragni – Fedez, ha un pubblico che si aggira intorno ai 43 milioni di persone. Una vita sotto i riflettori, dunque, che però non sembra metterli troppo a disagio.

The Ferragnez, la loro vita condivisa sul web

I Ferragnez, così sono stati ribattezzati dai loro sostenitori, sono abituati a condividere tutto sui social. Dai momenti più frivoli a quelli più intensi. Da poco, ad esempio, è passato lo tsunami che aveva travolto la loro splendida famiglia. Fedez, durante l’ultima primavera, è stato colpito da un raro tumore al pancreas, superato grazie alla prontezza con la quale è stato affrontato.

Ora i due sembrano tornati alla serenità e sono pronti, tra gli altri numerosissimi impegni, a dar vita ad una nuova stagione della serie incentrata sulla loro famiglia. The Ferragnez, è pronto infatti a sbarcare nuovamente su Netflix e il pubblico, sicuramente, premierà ancora una volta l’impegno della produzione e del cast come già successo per la prima stagione.

Le vicende di Chiara, Federico, Leone e Vittoria appassioneranno sicuramente tutto il pubblico incuriosito dalla vita, apparentemente dorata, della famiglia più popolare del web.

Il Video che incastra Fedez. è su un altro livello rispetto a Chiara

Chiara Ferragni e Fedez solitamente sono abituati a condividere molto della loro vita. Ora, in occasione della Milano fashion Week, sono apparsi uno accanto all’altro per la sfilata di Versace. Ma c’è un video che è diventato virale in rete e che mette a confronto i due. Chiara, spietata, con la sua presenza, umilia il marito.

Nel video pubblicato sui loro profili social, Chiara e Fedez sono seduti su un divanetto del loro terrazzo. Si dicono pronti per affrontare la sfilata di Versace, ma non appena alzati, il confronto tra i due è sconvolgente.

Chiara è alta circa 30 cm più del marito, ma ovviamente il trucco c’è e si vede… Lei indossa un paio di tacchi con plateau altissimi e questo la fa svettare nei confronti di Federico che, ad onor del vero, non indossa ancora le calzature. Sembrano divertiti, ma soprattutto complici. Un simpatico siparietto che dimostra la arguta intelligenza e l’ironia della coppia che, col tempo ho imparato a scherzare su sé stessa.