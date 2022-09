Elisabetta Gregoraci paparazzata insieme al suo nuovo compagno: la foto che scatena i social

Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto col nuovo compagno Giulio Fratini. La coppia ha inizialmente tentato di sfuggire ai flash di paparazzi ma ora si mostra sorridente tra le strade di Milano

I tentativi di Elisabetta Gregoraci di mantenere riserbo sulla sua nuova love story sono stati vani. La showgirl ha così deciso di uscire allo scoperto e mostrare a tutti il suo nuovo amore. Già da qualche tempo circolavano indiscrezioni sul nuovo amore della conduttrice.

La scorsa settimana in occasione degli eventi di fashion week, la moglie di Flavio Briatore era stata paparazzata a Milano in dolce compagnia. In quell’occasione la Gregoraci era stata avvistata insieme a Giulio Fratini, ma i due avevano cercato di sviare l’attenzione dei paparazzi.

La voglia di privacy ha lasciato spazio ad un amore vissuto alla luce del sole. Nelle ultime ore hanno un noto settimanali ha pubblicato le foto della nuova coppia che si mostra insieme senza più remore, nel tentativo di ufficializzare finalmente la loro relazione. Ma quando è nato l’amore tra Giulio ed Elisabetta?

Grande affinità tra Giulio ed Elisabetta, gli scatti non mentono

Elisabetta Gregoraci esce allo scoperto. L’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di rendere nota la sua chiacchierata relazione con Giulio Fratini. La coppia aveva provato a mantenere il riserbo ma non era riuscita a sfuggire ai flash di paparazzi.

La conduttrice di Battiti Live e l’imprenditore ex di Roberta Morise e Raffaella Fico si lasciano fotografare in centro a Milano mano nella mano. I due passeggiano dimostrando una bella intesa ma senza concedere fotografi baci o effusioni particolari.

La nuova coppia esce allo scoperto

Secondo le indiscrezioni circolate, la relazione tra la Gregoraci e Fratini sarebbe iniziata la scorsa estate. I due erano stati pizzicati insieme a Forte dei Marmi, sono stati poi avvistati insieme alla Fashion Week a Milano e secondo quanto pubblicato sul noto settimanale “Tra una sfilata e l’altra lei va a cambiarsi a casa di lui, di cui ha le chiavi, poi arriva anche Fratini”.

La scorsa settimana Giulio Fratini aveva negato i paparazzi di essere stato in compagnia d Elisabetta Gregoraci, ma ad oggi due hanno deciso di smettere di fuggire. E dunque il momento di vivere questo amore alla luce del sole.