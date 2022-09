Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni ottobre: Vittorio fuori dal grande magazzino? La verità

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore si preannunciano ricche di novità. Protagonista indiscussa è Adelaide di sant’Erasmo che darà filo da torcere a Vittorio Conti e al Paradiso intero

Ottobre si preannuncia un mese ricco di novità per il Paradiso delle Signore 7. L’amatissima soap, in onda nel day time di Rai Uno, tiene incollati allo schermo milioni di spettatori con le sue trame ed intrecci all’ombra del grande magazzino milanese.

Il settimo ciclo di episodi viene trasmesso su Rai Uno tutti i giorni alle 15:55. La settima stagione è iniziata con numerosi cambiamenti che danno agli spettatori il prospettarsi di inaspettati sviluppi. L’approdo della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo alla guida del Paradiso è sicuramente una delle più grandi novità.

L’algida nobildonna decide di abbandonare i salotti più in voga della città per lanciarsi nel mondo degli affari, dando non poco filo da torcere al dinamico Vittorio Conti. L’amarezza di Vittorio è tanta per non essere riuscito a riprendersi il Paradiso.

Tempi duri per i dipendenti del Paradiso delle Signore

La vita dei protagonisti del Paradiso delle Signore fa i conti con i numerosi cambiamenti previsti in questa settima stagione della soap. L’arrivo di Adelaide di Sant’Erasmo a capo del grande magazzino da filo da torcere ai dipendenti e a Vittorio Conti, tutti costretti a sottostare ai capricci della nobildonna.

Salvatore vuole partecipare a una gara di ballo, nella speranza di aggiudicarsi i biglietti di una crociera. Il giovane spera di vincere il premio in modo da fare una sorpresa ad Anna. Irene gli dà lezioni di Twist. Nel frattempo la contessa di Sant’Erasmo imbastisce la sua vendetta contro Umberto Guarnieri, in una lotta senza esclusione di colpi.

Matilde costretta a scegliere: aiutare Flora o inemicarsi la Contessa?

La storia d’amore tra il commendatore e la giovane Flora Ravasi ha mandato su tutte le furie la contessa tanto che nei prossimi episodi Adelaide di Sant’Erasmo accorderà a Matilde l’indipendenza che cerca a una condizione: che si impegni per distruggere Flora.

Nel frattempo, Flora e Umberto temono la presenza al Paradiso di Matilde, determinata a conquistare la fiducia di Conti. La contessa di Sant’Erasmo incontra il banchiere Fumagalli che però delude le sue aspettative. Matilde alla fine si trova davanti a un bivio: aiutare Flora in difficoltà nella ricerca del tessuto con cui realizzare il capo di punta della collezione e mandare così su tutte le furie la Contessa? Staremo a vedere.