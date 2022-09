Rai, no alla Nazionale | L’Italia rifiutata dall’emittente tv ed il motivo è surreale

La Rai ha rifiutato una importante richiesta da parte della Nazionale. Storico no del primo canale italiano agli Azzurri.

L’Italia, dopo l’impresa a Euro 2020 con il successo in finale contro l’Inghilterra, ha clamorosamente fallito l’appuntamento Mondiale non conquistando la qualificazione alla manifestazione che si svolgerà in Qatar tra novembre e dicembre di quest’anno.

Per la seconda volta consecutiva, quindi, dopo l’assenza dalla Coppa del Mondo 2018, la Nazionale non prenderà parte al torneo intercontinentale più importante nel panorama calcistico. Il fallimento ha portato il commissario tecnico Roberto Mancini a mettere in atto una rivoluzione per quanto riguarda la rosa azzurra.

Vai diversi “vecchi” elementi del corso che ha conquistato la vittoria dell’Europa e dentro i giovani che faranno parte della nuova Nazionale. E grazie a questa nuova Italia, il c.t. è riuscito a riportare un po’ di entusiasmo attorno agli Azzurri che sono riusciti a conquistare l’accesso alle Final Four di Nations League che si giocheranno a giugno 2023.

La selezione di Mancini si è piazzata al primo posto del suo girone dove c’erano corazzata del calibro di Germania e Inghilterra, oltre all’Ungheria con cui si è giocata il primato fino alla fine.

Non è certamente un appuntamento e una competizione importante quanto un Mondiale, ma comunque l’Italia potrà proseguire nel suo progetto di crescita in un torneo che mette in palio un trofeo.

La passione per la Nazionale sta così rinascendo nel cuore dei tifosi, ma non è lo stesso per la Rai. Il primo canale italiano, infatti, ha detto uno storico “no” agli Azzurri; da sempre fiori all’occhiello del palinsesto della rete tv.

Rai, rifiutata la richiesta di anticipare la partita della Nazionale

In vista dell’inizio del Mondiale a novembre, anche la nostra Nazionale scenderà in campo per alcune amichevoli contro altre selezioni che non voleranno in Qatar. E tra queste c’è il match contro l’Austria in programma il prossimo 20 novembre alle 20.45.

Data in cui andrà in scena anche la prima partita della Coppa del Mondo. Proprio per questo motivo, la FIGC, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe chiesto alla Rai di anticipare di un giorno l’amichevole; ovvero al sabato 19.

A sorpresa, però, è arrivato il rifiuto da parte del primo canale italiano. Il motivo? L’emittente non ha voluto toccare il palinsesto che prevede la messa in onda in prima serata del noto show Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci.

La Rai ha provato comunque a venire incontro alla Nazionale spostando il match con l’Austria, che si giocherà a Vienna, alle 18.30 di sabato 19 novembre con diretta su RaiSport. Controproposta però rifiutata dalla FIGC che ha allora deciso di lasciare tutto invariato e mantenere data e orario invariati.