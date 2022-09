Uomini e Donne, il nuovo look di Armando scatena Tina: “Peccato non pensi mai a cambiare…”

Armando Incarnato stupisce il pubblico con il suo nuovo colore di capelli, scatenando la reazione di Tina e Gianni a cui risponde per le rime

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne uno dei cavalieri del Trono Over spiazza il pubblico. Non per una sua dichiarazione o per una intrapresa frequentazione, bensì per una scelta di stile. L’azzardo stilistico di Armando Incarnato è subito oggetto di critiche e scherno.

Il Cavaliere partenopeo ha infatti deciso di cambiare look, così come ha prontamente fatto notare Maria De Filippi. Armando si è colorato i capelli di biondo platino lasciando tutti a bocca aperta. Il pubblico era infatti abituato al suo capello nero Corvino.

Non si è fatta attendere la reazione della biondissima Tina Cipollari che ha ben pensato di lanciargli subito una velenosa frecciatina dichiarando: “Vabbè Maria…Che novità…Quanti uomini si fanno biondi oggi? E’ una moda superata…Non ha lanciato questa moda…”.

Tina e Gianni contro Armando Incarnato: nasce subito la polemica

Armando Incarnato cambia look. Il cavaliere del trono over ha lasciato senza parole il pubblico di Uomini e Donne beccandosi miratamente le critiche Tina Cipollari. A rincarare la dose ci ha pensato Gianni Sperti, anch’egli critico del nuovo colore dei capelli di Armando.

Con un sorriso sornione Sperti ha commentato: “E’ un po’ verde…Visto da qua è un po’ verde…Magari sono solo le luci…” . Passa subito la parola a Tina Cipollari che intravede dietro questo cambio Luca una scelta ben precisa. Tina ha commentato: “Ma tu perchè fai questi cambi di look? Per far parlare di te?” .

Armando mantiene la calma e risponde così a Gianni Sperti

Armando Incarnato ha però subito risposto per le rime all’opinionista: “No, l’importante è conservare la natura interiore…L’estetica è per quelli che vedono la vita come la vedi tu…Tu la vedi basandoti sull’apparenza…”.

Nasce così un immediato battibecco tra Armando e Gianni Sperti che tuona: “Peccato che non pensi mai a cambiare interiormente…”. Le sue parole vengono accompagnate dagli applausi scroscianti del pubblico. Armando incarnato si difende non scomponendosi minimamente, dichiarandi: “Io ho valori abbastanza alti e sono molto contento di quello che sono…Forse dovrei giusto modificare i toni…”.