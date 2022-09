Alessandra Amoroso, il gesto nei confronti della fan è incredibile | I presenti non credono ai loro occhi

È ancora fresca la storia dei presunti autografi negati ai fan durante il backstage di un concerto. In questi giorni sta girando un nuovo video che vede Alessandra Amoroso protagonista di un gesto incredibile nei confronti di una fan. I presenti non credono ai loro occhi.

Più volte, negli ultimi mesi Alessandra Amoroso si è trovata al centro del gossip per il polverone che si è sollevato dopo aver rifiutato un autografo ad una fan. Il gesto è stato chiarito più volte, ma evidentemente i suoi fan hanno bisogno ancora di rassicurazioni.

Il rapporto speciale con il suo pubblico

Alessandra Amoroso, infatti, ha precisato di non essere solita fare degli sgarbi ai fan. Rifiutando un autografo, ha evitato che gli altri presenti si potessero sentire in difficoltà vedendosi negare un’attenzione dall’artista. La cantante, infatti, ha sempre speso parole di stima e gratitudine nei confronti del suo pubblico: “li amo perché si fidano tanto di me e hanno sempre avuto rispetto.”

Lei si è mostrata sempre sincera e affidabile nei confronti del pubblico che quindi le ha riservato tanto affetto e amore. Molto spesso si concede ai suoi fan prima o dopo un concerto; se ha tempo dedica più di qualche minuto a loro, ma, se impossibilitata, preferisce non fare discriminazioni.

Dalle prime apparizioni ad Amici ne è passato di tempo. Era l’anno 2007 il primo che l’ha vista impegnata in un casting per il talent show. Quella volta non riuscì a convincere i giudici e venne scartata alle selezioni. Nel 2009, la storia fu molto diversa. La cantante riuscì ad entrare nel programma e addirittura ad aggiudicarsi il premio finale con una vittoria che sbaragliò tutti i suoi contendenti.

Da quel momento la discografia di Alessandra si è riempita di numerosi successi che hanno scalato tutte le classifiche nazionali ed internazionali. Tra i brani più noti ricordiamo Tutto accade, Senza nuvole e Vivere a colori.

Il gesto nei confronti della fan ha spiazzato tutti

In occasione della sua recente esibizione all’arena di Verona, Alessandra Amoroso, come è solita fare sempre, si è concessa ai suoi fan per un momento di scambio di qualche battuta e rilascio di autografi. In quell’occasione, una ragazza Sarah Camerlo, di 25 anni, ha avuto la possibilità di incontrare la sua beniamina, ma non solo.

Nel video pubblicato su TikTok si vede come la ragazza, che nella vita fa la make up artist, abbia avuto addirittura la possibilità di truccare Alessandra in persona. La cantante, infatti l’ha invitata nel suo albergo e, dopo averle messo a disposizione la sua attrezzatura, le ha permesso di lavorare su di lei.

Il risultato è strepitoso e la cantante si è complimentata con la truccatrice per l’effetto finale che le ha donato. Un sogno per la ragazza che ancora non riesce a credere a quello che è successo. Chi l’avrebbe mai detto che, dietro le transenne di quel concerto avrebbe avuto la possibilità di essere notata da lei, la sua star preferita, e addirittura sarebbe riuscita a raggiungerla in hotel per truccarla personalmente?