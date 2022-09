Antonella Mosetti, Barbie mora in lingerie | Le immagini bollenti stuzzicano la fantasia di ognuno

Ancora una foto in lingerie di Antonella Mosetti. Questa volta si erge ad essere la Barbie mora del nostro paese.

Il suo successo sul web è ormai alle stelle e la showgirl sa bene come gestirlo al meglio. Di giorno in giorno riesce ad attirare centinaia di follower grazie al suo modo di porsi di fronte alle fotocamere. Ormai, sa bene quello che piace vedere sul web alle persone che amano condividere e guardare le donne in bella mostra.

Una miriade di like e di commenti che fanno sempre più clamore in casa Mosetti, che ormai si erge ad essere la Barbie mora nostrana. I suoi follower così la fanno credere e continuano ad accontentarsi delle sue immagini a tema osé. Non serve altro per attirare l’attenzione, basta uno smartphone ed essere di bell’aspetto e il gioco è fatto.

La Mosetti ancora in tiro

Dopo tanti anni e le continue immagini di lei in ogni posizione e con ogni genere di outfit, la showgirl continua ad avere successo. Guardarla, parlare di lei e condividere le sue istantanee è un modo per non pensare a tutte le le problematiche che affliggono il nostro paese ai giorni d’oggi.

E allora, non interessa se la benzina aumenta, se il prezzo del gas è alle stelle o se la disoccupazione è allarmante, basta distrarsi con delle immagini da urlo. In quell’attimo non si pensa a niente, ma solo a dare ulteriore notorietà a un personaggio che ha fatto del suo aspetto fisico la priorità.

Antonella Mosetti e la lingerie da Barbie

Certo, vedere una bellezza del genere mostrare ogni bene possibile del suo corpo è un’estasi per gli occhi di molti. La speranza di avere la sua attenzione o, un giorno, di aver la possibilità di condividere una serata in sua compagnia, o con donne di simile bellezza, è ardua a morire, per chi segue certi personaggi. A volte resta un sogno, ma chissà la vita che cosa può regalare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

Ovviamente, sarà difficile trovare delle donne con un certo aspetto fisico, anche se, a volte, si dimentica quanto altro le renda tali. Intanto, la Mosetti continua ad ergersi ad emblema di valori esterni del genere, mostrati in varie pose provocanti. Questa volta, lo ha fatto con una lingerie rosa e bianca a tema Barbie. Lei nella didascalia scrive degli hashtag chiari e precisi: barbie black.