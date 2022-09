Diana Del Bufalo: “Dopo un po’ il dolore passa” | La sua rivelazione sorprende tutti

Diana Del Bufalo ha conosciuto nell’ultimo periodo un’ascesa incredibile a livello di popolarità; ospite in televisione recentemente, però, ha lasciato tutti senza parole. Parla del suo dolore affrontato da non molto.

È una comica, un’attrice e, nell’ultimo periodo, è diventata anche un’influencer seguitissima sui social. Diana Del Bufalo è nata a Roma da una famiglia borghese, la mamma era una cantante lirica e il papà un rinomato architetto. Oggi è tra i volti più richiesti della televisione italiana.

L’esordio in Tv da Maria De Filippi

Forse non tutti ricordano che Diana ha esordito in televisione nel talent show di Maria De Filippi, Amici. Tra tutti i concorrenti, si è contraddistinta per la sua simpatia e la sua tenacia. E’ entrata nel cast come cantante, ma, uscita dal programma, ha capito che la sua strada doveva essere un’altra. Ecco perché, subito dopo, ha iniziato a seguire degli studi di dizione e recitazione per ottenere risultati in questo campo che tanto la aveva appassionata.

La sua travolgente simpatia, non è sfuggita però a dei mostri sacri della comicità, i componenti della Gialappa’s Band, che le hanno affidato la conduzione di Mai dire Amici. Diana, infatti, oltre ad essere una splendida donna è soprattutto una comica eccezionale ed è per questo che durante la sua carriera ha ottenuto numerosi ruoli in film comici.

Insieme a Paolo Ruffini le è stata affidata, inoltre, la conduzione del programma di intrattenimento serale Colorado e, recentemente, si è messa in gioco come concorrente del nuovo format di Prime video, LOL2 – chi ride fuori.

I suoi vecchi e turbolenti amori

Per quanto riguarda la sua vita privata, le relazioni che ha intrapreso sono state tutte tanto passionali quanto turbolente. È stata fidanzata con Francesco Arpino, cantante e produttore. Dopo la separazione si è legata a Paolo Ruffini, suo collega e amico, ma il rapporto dei due si è interrotto improvvisamente quando si è vociferato di un tradimento da parte della donna.

Diana, è stata anche la compagna di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina è concorrente del reality show l’Isola dei famosi. Anche questa relazione si è conclusa dopo poco tempo e oggi è fidanzata con Benjamin Wash, un fotografo e direttore creativo di Los Angeles.

Diana, ultimamente, ospite da Silvia Toffanin alla trasmissione Verissimo è stata incalzata dalla presentatrice riguardo ai suoi vecchi amori. Lei stessa, però, ha dichiarato di non volerne più parlarne. “Il dolore dopo un po’ passa”. Con questa frase si riferisce alle relazioni passate ormai dimenticate. Diana si dice soddisfatta della sua vita e grata per tutto quello che ha. Non pensa di avere il diritto di potersi lamentare di niente soprattutto considerando la splendida vita che sta percorrendo.