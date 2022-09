Meghan Markle, il retroscena segreto: la Duchessa fu aiutata molto dalla Regina Elisabetta II

La Regina Elisabetta avrebbe tentato di ricucire il rapporto tra Meghan Markle e suo padre. Tutti i dettagli vengono svelati in un libro in uscita.

La morte della Regina Elisabetta ha lasciato prive di risposta numerose domande circa la vita privata della sovrana ed alcuni dei suoi rapporti personali più controversi.

Dal rapporto con la defunta Diana Spencer alle più recenti indiscrezioni sulle relazioni intercorrenti tra la sovrana e Meghan Markle, moglie del nipote Harry. Sono in uscita numerosi libri e monografie che cercano di scovare i segreti più nascosti tra le mura di Buckingham Palace.

Tra le notizie che tiene maggiormente il banco rientra sicuramente la diffusione delle informazioni relative al tentativo della Regina di convincere la duchessa di Sussex a ricucire il delicato e conflittuale rapporto con il padre Thomas Markle.

Meghan Markle e suo padre Thomas: la reagina li aiutò a riappacificarsi

A distanza di poche settimane dalla scomparsa della regina Elisabetta II l’Inghilterra fa i conti con l’eredità che l’amata sovrana ha lasciato al paese ed alla famiglia reale. La solida e riservata Elisabetta II ha portato con sé numerosi segreti voi che ad oggi tanti libri cercano di svelare.

Particolare attenzione ha destato la notizia dell’intermediazione della sovrana nel rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas. L’esperta reale Katie Nicholl nel suo libro di prossima pubblicazione The New Royals ha scritto: “La Regina si rese conto di quanto fosse dannosa la situazione tra Meghan e suo padre e ne parlò con Meghan, cercando di incoraggiarla a parlare con Thomas”.

Le parole di Thomas Markle dopo la sua messinscena con i paparazzi

I rapporti tra Megan Markle e suo padre si sono incrinati prima delle nozze reali. Thomas Markle decise di mettersi d’accordo con un paparazzo per inscenare degli scatti a sorpresa che lo ritraevano intento a prepararsi per il matrimonio. L’uomo successivamente confesserà che il servizio era stato in realtà da lui architettato al fine di trovare una scusa per non partecipare alle nozze.

L’esperta reale ha così ha raccontato: “La defunta monarca riteneva che l’intera faccenda fosse stata gestita male con Thomas Markle e che, se fosse stata fatta in modo diverso, ne sarebbe uscita meglio”. In quell’occasione Thomas Markle dichiarò: “Il servizio è stato bellissimo ed è storia. Rimpiangerò sempre di non aver potuto essere presente e di non aver potuto tenere la mano di mia figlia”. L’esperta reale nel suo libro ho poi fatto riferimento alla mancata visita in Messico di Harry per incontrare il nuovo suocero dichiarando: “Credo che ritenesse che Harry avrebbe dovuto incontrare Thomas Markle ed è stato un peccato che ciò sia accaduto”.