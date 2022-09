Sabrina Salerno, la tutina alla catwoman è incredibile | La foto fa venire la pelle d’oca

Sabrina Salerno è una delle donne italiane più belle. Per lei il tempo sembra davvero non passare mai. Sempre sensuale, sempre perfetta.

Il tempo passa un po’ per tutti, e con esso il nostro corpo cambia. Tuttavia c’è chi riesce a mantenersi in forma nonostante il trascorrere l’età avanzi. Difatti molte persone pur avendo sessant’anni, magari ne dimostrano circa dieci in meno.

Il segreto per mantenersi in forma risiede senz’altro nello stile di vita. Corretta alimentazione, attività fisica, bere molta acqua sono gli alleati per avere un corpo tonico ed un aspetto giovanile nonostante non si sia più dei ragazzini.

I vip e lo stile di vita

Mantenersi giovani è importante per tutti, anche se per coloro che lavorano nel mondo dello spettacolo risulta essere fondamentale. La concorrenza è tante, e basta poco per essere sostituiti da altri colleghi. Pertanto i vip devono sforzarsi per essere sempre giovanili e permorfanti. Difatti non possono permettersi molti sgarri e devono seguire delle diete specifiche, accompagnate ad una certa attività fisica.

Fra i personaggi dello spettacolo, però, risulta esserci qualcuno per cui il tempo sembra davvero non passare mai. Si tratta di Sabrina Salerno, una splendida cinquantenne dall’aspetto di una giovincella.

Sabrina Salerno: gli esordi

Scopriamo qualcosa in più della vita della magnifica Sabrina. Sabrina Salerno nasce a Genova il 15 marzo 1968. La donna ha dunqu 54 anni.

Trascorre la sua infanzia a Sanremo, ma torna a Genova per frequentare il liceo. Durante gli anni liceali, grazie alla sua avvenenza parteciperà ad un concorso di bellezza “Miss Lido”.

Negli anni successivi viene eletta Miss Liguria, titolo che le permette di approdare a Miss Italia. Approda in televisione nel 1985, affiancando Nino Manfredi nella conduzione di Premiatissima, programma di Canale 5. Ma la sua vera passione è la musica. Sabrina, infatti, sogna di fare la cantante. Scoperta da Claudio Cecchetto, nel 1986 esordisce come cantante con il singolo Sexy Girl.

Sabrina Salerno: il successo internazionale

Nel 1987 arriva il grande successo con il singolo Sabrina, che conquistò la terza posizione della classifica britannica, venendo preceduta solo da Madonna e Michael Jackson.Sesguono altri singoli come Hot girl, My Chico, Like a Yo-Yo. Nel 1991 è la volta di Siamo donne, cantata insieme a Jo Squillo. Le due, con questo singolo, approdarono al Festival di Sanremo.

Sabrina Salerno bomba sexy a 54 anni

Come abbiamo potuto ben notare, Sabrina Salerno ha una carriera musicale di tutto rispetto. Oltre al talento, la cantante ha anche tante altre doti, come ad esempio la bellezza.

A giudicare da questo scatto, Sabrina sembra essere in perfetta forma fisica. Sensuale ed ammaliante, la donna sfoggia un fisico mozzafiato, senza alcune segno di cambiamento.