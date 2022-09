Sesso, il cibo può renderlo migliore | Ecco gli alimenti che rendono tutti più audaci

Fare sesso ed essere felice e soddisfatto è importante in ogni coppia, è bene tenerlo presente. Sapere cosa piace al partner è fondamentale, ma un aiuto importante può arrivare anche dall’alimentazione.

Avere un buon dialogo con il partner è certamente fondamentale per far sì che una coppia possa durare, ma non è l’unico aspetto per rendere un legame duraturo.

Altrettanto importante deve essere inevitabilmente anche l’intesa sotto le lenzuola. Se l’attrazione reciproca diminuisce, infatti, può venire meno anche la voglia di poter risolvere i problemi.

Fare sesso felice: perché è importante in ogni coppia

Pensare che il sesso sia un aspetto secondario sarebbe un errore. Riuscire a essere soddisfatti a letto, infatti, permette di capire bene quali siano i bisogni del partner e di creare un’intesa ancora più forte.

Non solo, molti tendono a sottovalutarlo ma il sesso può aiutare anche ridurre lo stress, specialmente se si è reduci da una giornata faticosa al lavoro.

L’Università di Toronto ha inoltre realizzato uno studio sul tema da cui è emerso un risultato che deve fare riflettere: la quantità “perfetta” di relazioni sessuali per una coppia corrisponde a un rapporto a settimana. Questa è ovviamente una media, che può variare da caso a caso. Al contrario, non avere rapporti rende frustrati, depressi, rifiutati, insicuri, oltre a portare a una scarsa concentrazione e un basso livello di autostima.

Un aiuto dall’alimentazione

Il sesso può diventare ancora più soddisfacente se si adotta qualche accortezza in più nell’alimentazione. Parlare di cibi afrodisiaci non è sbagliato, ma anzi ce ne sono alcuni che possono essere adatti allo scopo.

Consigliatissimi per rendere migliori le proprie prestazioni a letto sono cibi quali cozze e vongole, oltre al miele e alle uova, che sono ricche di sostanze nutrienti.

La conferma è arrivata da quanto emerso durante l’87° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia (SIU). Diversi sono inoltre i medici che hanno avvallato il consumo di basilico e zafferano, che possono rendere più audaci tra le lenzuola, oltre ad avere un effetto positivo se si sta pensando di mettere su famiglia.

Ostriche e frutti di mare sono invece consigliabili per migliorare il sapore dello sperma, aspetto che può risultare interessante per chi ama praticare anche sesso orale. Il peperoncino, invece, sembra essere adatto ad aumentare il desiderio sessuale nell’uomo, mentre il cioccolato è adatto a entrambi i sessi perché riduce lo stress e aiuta il rilascio di serotonina, il neuromodulatore della felicità.