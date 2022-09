Benedetta Rossi, quello a cui ha rinunciato è incredibile | “Pur di non cambiare…”

La celebre fashion blogger si è raccontata con alcune rivelazioni sconvolgenti. Benedetta Rossi, nel corso della sua carriera, ha fatto molte rinunce.

Benedetta Rossi è una della food blogger più seguite e amate sui social network. Nata nel 1972 a Porto San Giorgio (in provincia di Fermo), da ragazza ha iniziato ad avvicinarsi alla cucina tradizionale grazie alla nonna e alla madre.

Negli anni novanta ha aperto un agriturismo insieme al marito Marco Gentili, che l’ha sempre supportata e aiutata nel suo lavoro. Benedetta si è fatta conoscere al grande pubblico con il suo blog dedicato alla cucina, guadagnando una grande popolarità sul web.

Il successo sul web e il debutto in televisione

La food blogger ha debuttato nel 2011, condividendo le sue ricette e utili consigli culinari sulla pagina “Fatto in casa da Benedetta”. La sua notorietà è aumentata con l’apertura del suo canale YouTube e la pubblicazione del suo primo libro nel 2016.

Nel 2020 Benedetta ha chiuso l’agriturismo per concentrarsi sulla sua attività online. Il successo sul web l’ha portata ad approdare in televisione con il programma “Fatto in casa per voi” in onda sui canali Food Network e Real Time.

Lo scorso maggio, inoltre, è diventata protagonista del cartone animato “SuperBenny”, disponibile su Discovery+, concentrato sulle sue avventure insieme al marito e al cane di famiglia.

Benedetta è una delle più celebri food blogger con oltre 4 milioni di followers su Instagram. I suoi fan sono sempre stati molto affezionati a lei, difendendola anche dalle critiche degli hater che l’hanno confrontata con la chef Benedetta Parodi sminuendo il suo lavoro.

La rivelazione inaspettata

Tra Benedetta e il suo pubblico si è creato un solido rapporto, al quale la prima dà molta importanza. Un altro aspetto fondamentale per la food bogger è mantenere la sua identità ed essere sempre fedele a se stessa.

Nel corso di un’intervista per il podcast Muschio Selvaggio, si è aperta ad una rivelazione inaspettata. “Ho detto di no a cifre assurde pur di non cambiare la cucina” ha affermato.

Il motivo per cui la food blogger ha rinunciato a tanto è legato alla sua volontà di non cambiare la sua identità. Per lei è importante essere sempre riconoscibile per il suo pubblico.

Benedetta ha lavorato alla realizzazione della sua cucina insieme a Marco e, oltre ad essere affezionata alla sua postazione, la considera una parte del suo personaggio alla quale non potrebbe rinunciare.