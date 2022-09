Dayane Mello, gambe troppo aperte e dal vestito esce tutto | La foto è “illegale”

Dayane Mello questa volta sembra volere superare ogni limite. Lo scatto che pubblica è ai limiti della legalità. Una posa così provocante non l’avete mai vista.

Dayane Mello è senza dubbio una delle donne più belle del pianeta. La modella brasiliana, ultimamente sembra, però, aver deciso di attentare alla salute dei suoi follower pubblicando frequentemente immagini dall’altissimo tasso erotico; come quest’ultima che lascia veramente poco all’immaginazione.

Dayane Mello, il suo esordio in Tv nei reality e la drastica decisione di non parteciparvi più

La sua carriera è iniziata sulle passerelle dei più importanti brand nazionali ed internazionali, ma il suo volto e il suo nome sono diventati noti al grande pubblico dopo la sua partecipazione al reality Pechino Express e successivamente al Grande Fratello VIP nel 2020.

Dayane , però, ora ha fatto sapere ai suoi fan di aver preso la drastica decisione di non voler partecipare mai più ad un reality. Ha parlato addirittura della sua salute mentale messa a dura prova dalla partecipazione a questi Game show. “Il mio pubblico non sarà più usato per aiutare nessuno”. Queste le sue parole chiare e decise nei confronti delle trasmissioni che le hanno fatto conoscere la popolarità.

Accanto al suo successo in TV, però, la sua carriera da modella è stata sensazionale. ha ottenuto numerosi contratti con i brand più importanti del pianeta come Breil, l’Oréal, Yamamay e Intimissimi per i quali ha posato per le campagne pubblicitarie internazionali. Molto spesso, inoltre, ha ottenuto le copertine delle più importanti riviste patinate. Ha posato senza veli anche per il calendario della nota rivista per soli uomini For Men, nel 2015.

Ma il suo successo non si è fermato solo all’Italia, Dayane infatti è un’importantissima star brasiliana diventata famosa grazie alla partecipazione al reality show A fazenda 13. Oltre alla sua carriera televisiva, però, la modella cura molto anche la sua pagina Instagram che è seguita da 1,2 milioni di follower.

Gli scatti sensuali che stimolano la fantasia dei fan

Ultimamente, poi, Dayane si sta lasciando andare pubblicando scatti sempre più hot. Durante quest’estate si è mostrata completamente senza veli coperta esclusivamente dalla chioma fluente, ma anche uno degli ultimi suoi post ha suscitato la fantasia di ognuno.

Lo scatto è oltre i limiti della legalità. Dayane posa davanti all’obiettivo con un lunghissimo abito a stampa floreale, ma l’immagine è troppo provocante. La modella, infatti, apre troppo le gambe e la scollatura le scopre completamente il seno che risalta in primo piano. I follower, ovviamente, si sono scatenati nei commenti più audaci e il post è stato inondato di like.