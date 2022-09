Francesco Totti, gravissima l’accusa che ha ricevuto | “Vai a ca..re, mi hai truffato!”

Non è certamente un grande momento quello che sta vivendo Francesco Totti, alle prese con le conseguenze della separazione da Ilary Blasi. Questa volta c’è chi è arrivato addirittura ad accusarlo di truffa. Ma avrà davvero ragione?

Ricominciare dopo un lungo matrimonio finito male non è mai semplice, soprattutto quando ci sono tre figli che possono fuggire a causa dei rapporti tutt’altro che idilliaci tra i loro genitori.

Un piccolo aiuto può comunque arrivare da un nuovo amore, che può rivelarsi un sollievo quando si teme di non farcela. Ne sa qualcosa Francesco Totti, che ormai non nasconde più non solo la sua relazione con Noemi Bocchi, ma anche quanto sembri difficile riuscire ad arrivare a un accordo con la sua ex Ilary Blasi.

Un periodo no per Francesco Totti

L’intervista fatta recentemente da Francesco Totti al ‘Corriere della Sera’ ha scatenato non poche critiche all’ex capitano della Roma. Lui ha infatti sottolineato di voler tutelare i suoi figli, ma parlare male della loro mamma e sostenere che lei sia stata la prima a tradire tra i due non sembra essere la mossa giusta.

L’ex calciatore e Ilary Blasi hanno rappresentato per anni una coppia da sogno ed è per questo che per molti è stato un colpo al cuore l’annuncio della loro separazione. Ogni ipotesi di un eventuale ritorno di fiamma è però da escludere.

Riuscire a trovare un accordo con la ex non è però l’unico problema che il “Pupone” deve affrontare in questo periodo. C’è infatti un ex compagno di squadra che è arrivato a fargli un’accusa davvero pesante: lui lo ha truffato.

E il diretto interessato non è uno qualsiasi ma Antonio Cassano, l’unico che lui aveva invitato al suo matrimonio. I due si erano conosciuti quando Fantantonio era ancora giovanissimo e vedeva nell’attaccante un esempio da seguire in campo e fuori. Il trattamento che lui ha subito lo ha quindi deluso tantissimo.

Parole difficili da digerire

Cassano, lo sappiamo bene, non ha molti peli sulla lingua quando si tratta di esprimere un’opinione. Un modo di agire che lui ha sia quando si tratta di giudicare un calciatore sia quando si tratta di parlare di un tema di altro tipo.

Questa volta, però, l’ex attaccante non ha usato parole dolci per parlare di Totti, che fino a qualche tempo fa poteva definire suo amico.

Solo ora è arrivato a parlare di un litigio durissimo avuto con l’ex capitano, che li ha portati ad allontanarsi a lungo. Il motivo scatenante è però singolare.

“Ho scelto di andare alla Roma per Totti, quella è stata la mia unica motivazione – ha raccontato nel podcast di Fedez e Luis Sal -. Avevamo un rapporto meravigliooso. Poi dopo due anni, quando io ne avevo 20, ci ho litigato e l’ho mandato a ca*are. Sono andato da lui e gli ho detto che era una mer*a e mi aveva truffato. Non ci siamo parlati per quattro anni”.

Ma perché arrivare a usare parole così pesanti. Tutto è nata da una loro ospitata a “C’è posta per te”: “Ci siamo andati insieme e un mio amico, di cui mi fidavo, mi ha detto “Francesco ha guadagnato 100mila euro e tu hai preso 10mila”. Può darsi che tu guadagni di più visto sei più importante di me, io ero giovane, ma una differenza così no”.

A quel punto fare come se niente fosse per lui era impossibile: “Non ci siamo parlati per quattro anni. A distanza di tempo ho scoperto che non era vero. Misono incazzato per nulla? Sì, io mi incazzo per niente” – ha concluso.