Giorgio Chiellini, il nuovo lavoro sorprende i tifosi | Addio al calcio e agli altri sport

L’ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini guarda avanti, a quando appenderà gli scarpini al chiodo e dirà addio al calcio giocato.

Giorgio Chiellini è uno dei giocatori iconici del calcio italiano e non solo. Con la maglia della Juventus ha conquistato numerosi successi, diventando una leggenda e una bandiera del club. Ha indossato la maglia bianconera per ben 425 volte, facendo parte anche di coloro che hanno giocato in Serie B con la Vecchia Signora.

Con la Juventus, Chiellini ha messo in bacheca 9 Scudetti, 5 Coppe e Supercoppe italiane mancando solo il successo in Europa. In Champions League, infatti, non è riuscito a portare a casa il trionfo nonostante due finali giocate ma perse contro Barcellona e Real Madrid.

Ma non solo con i bianconeri, Chiellini è entrato nella storia della Nazionale italiana con il successo a Euro 2020. È stato proprio lui ad alzare al cielo la coppa come capitano degli Azzurri, al termine della finale vinta ai calci di rigore contro l’Inghilterra.

Dopo 17 alla Juventus, questa estate le strade di Chiellini e del club più titolato d’Italia si sono separate alla naturale scadenza del contratto. Il difensore ha deciso così di provare un’esperienza Oltreoceano, volano negli Stati Uniti per giocare in MLS con i Los Angeles FC.

Anche con la squadra americana Chiellini ha l’obiettivo di mettere in bacheca dei trofei e ha già conquistato l’accesso ai playoff del campionato USA, a differenza dei connazionali al Toronto Insigne, Criscito e Bernardeschi.

Il difensore è però anche prossimo ad appendere gli scarpini al chiodo e dovrà quindi “cercarsi” un nuovo lavoro. E nelle ultime settimane gli è arrivata una proposta allettante, lontana però dal calcio e dallo sport in generale.

Chiellini, arriva la proposta per il nuovo lavoro: non riguarda il calcio

Nel corso della sua carriera, Chiellini ha lavorato per la televisione apparendo in diverse pubblicità ma non si è mai messo in gioco nel ruolo di attore. Ed è proprio in questo campo che gli sarebbe arrivata una proposta per quando si ritirerà dal calcio giocato.

A fargliela è stato il regista italiano Paolo Virzì che, nel corso del Festival dello Sport di Trento, ha rivelato di vedere benissimo Giorgio Chiellini sugli schermi cinematografici.

“Vorrei dargli una parte in un film. Ha quel volto da antico livornese, con i costumi d’epoca secondo me è credibilissimo” ha detto il noto regista. Sia lui che il difensore sono nati e cresciuti a Livorno e questa “livornesità” in comune potrebbe avvicinarli anche nel mondo del lavoro.